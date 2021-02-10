Oppo Find N2 Flip отмечен на сайте регулятора

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Oppo Find N2 Flip в скором времени может быть запущен в Индонезии

Ожидается, что Oppo представит смартфон Find N2 Flip для мирового рынка на выставке Mobile World Congress 2023. Событие состоится в конце февраля. В преддверии запуска появилось много отчетов о ценах на это устройство на разных рынках, в Европе ориентировочная цена составит 1150 Евро. Теперь устройство прошло индонезийскую сертификацию TKDN, что убедительно говорит о том, что оно будет запущено в стране.





Список не раскрывает много деталей, кроме номера модели CPH2437. Он поддерживает подключение LTE, а также диапазоны 5G, включая n1, n3, n5, n8 и N40. Поскольку устройство уже продается в Китае, мы знаем все, что нужно знать о его характеристиках.

Oppo Find N2 Flip оснащен 6,8-дюймовым складывающимся экраном Full HD+ AMOLED с частотой обновления 120 Гц и фронтальной камерой на 32 МП в вырезе.

Find N2 Flip может похвастаться большим внешним дисплеем с частотой обновления 60 Гц и высотой 3,26 дюйма. Он имеет двойную камеру, состоящую из основной камеры Sony IMX890 на 50 МП и сверхширокоугольной камеры на 8 МП.





Устройство работает на базе процессора Dimensity 9000+ и имеет 256 ГБ памяти и до 12 ГБ оперативной памяти. Он оснащен аккумулятором на 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт и работает на Android 13 с ColorOS 13.

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Источник: gizmochina







