Oppo Find N3 Flip: главная фишка OnePlus теперь и у Oppo

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Будет глобальная версия

Компания Oppo представила обновленный складной смартфон Find N3 Flip. Главным обновлением стала тройная камера Hasselblad, разместившаяся на задней панели.

Find N3 Flip оснащен 48 Мп ультраширокоугольным модулем, портретной камерой 32 Мп с 2-х оптическим увеличением и основной 50 Мп камерой. Также присутствует оптическая стабилизация.

Внешний дисплей по-прежнему имеет диагональ 3,26 дюйма, но получил новые функции. Теперь на нем можно запускать разные приложения без раскрывания смартфона.

Размер внутреннего гибкого экрана составляет 6,8 дюйма, LTPO, с частотой обновления от 1 до 120 Гц. Используется процессор MediaTek Dimensity 9200, быстрая память LPDDR5X и UFS 4.0.

Также здесь появилась главная фишка OnePlus – боковой переключатель беззвучного режима, аналогичный решению OnePlus. Пока дочерний бренд играет со своей главной фишкой, то прибавляя, то забирая ее в своих моделях, Oppo по-тихому забрала ее в свои смартфоны.

Батарея осталась 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт. Есть стереодинамики из Dolby Atmos. Под управлением Android 13 с оболочкой ColorOS 13. Цветовая гамма – черный, золотой и розовый.

В Китае цена на модель 12/256 ГБ составит около $932, а версия 12/512 ГБ будет стоить около $1042. Продажи стартуют 8 сентября. Также обещано распространение на глобальный рынок, но точные сроки пока не известны.

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Источник: gsmarena