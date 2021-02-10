Камеры Oppo Find X5 Pro станут образцом уравновешенности

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Флагман предложит универсальный оптический стаб

На этой неделе пройдет презентация флагманской линейки Oppo Find X5, о которой известно многое. Самым технически совершенным среди всех дебютантов будет Oppo Find X5 Pro, которому фирменный чип обработки изображений достанется и камеры обещают прокачать.

Правда, при упоминании того, что в качестве главного в основной камере будет использоваться датчик Sony IMX766, кто-то будет разочарован, ведь аналогичный сенсор предлагал и предшественник Oppo Find X3 Pro. Но компании будет чем удивлять. Инженеры основательно прокачали стабилизацию изображения, предложив традиционный оптический стаб и стабилизацию со сдвигом матрицы, аналогичную той, что реализовали в iPhone 13. Все это в итоге позволит максимально нивелировать тряску рук и Oppo Find X5 Pro должен создавать качественные фото и видео в любых условиях освещения. Причем оптический стаб получит еще и фронталка Sony IMX709.

Известно, что Oppo Find X5 Pro должен получить 6,7-дюймовый AMOLED-экран разрешением 3216х1440 пикселей, батарейку емкостью 5000 мАч, защиту от воды IP68 и платформу Snapdragon 8 Gen 1. Будет поддержка проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной на 50 Вт, а также фирменная оболочка ColorOS 12.1 на базе Android 12. Основной камере приписывают три датчика изображения, где два из них разрешением 50 Мп и дополнили их телевиком на 13 Мп.

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Источник: weibo