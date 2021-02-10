OPPO Find X7 Pro поставит новый рекорд

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Проводная зарядка достигла умного потолка, очередь беспроводной

Нынешний OPPO Find X6 Pro удивил нас невероятным качеством камер и по другим характеристикам он находится на острие прогресса. Инсайдеры рассказали, что в следующем поколении ждать улучшения основного модуля особо не следует.

Сенсоры свыше дюйма по размеру мы в следующем поколении суперфлагманов не увидим и основные изменения будут именно в дополнительных камерах. Но есть параметр, согласно которому новый флагман от OPPO точно сможет удивить и поставить своеобразный рекорд.

Да, для многих беспроводная зарядка это далеко не важнейшая функция, но за ней будущее и развитие в этом направлении также очень важно. Некоторое время китайское законодательство ограничивало мощность беспроводной зарядки мощностью 50 Вт, а недавно этот лимит повысили до 100 Вт.

Флагманы от Xiaomi 14 серии уже не успеют получить новую зарядку, потому что, похоже, уже находились на финальной стадии разработки, когда лимит повысили, а вот OPPO уже успеет запрыгнуть в этот поезд и похоже станет первым, кто выпустит смартфон с такой технологией. Подробные характеристики OPPO Find X7 Pro пока неизвестны и чем еще сможет порадовать нас новый флагман мы не знаем.

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Источник: weibo