Oppo готова удивить выдвижной основной камерой в смартфоне

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Разработку покажут через неделю

Oppo готовится провести ежегодное мероприятие Inno Day 2021, которое пройдет 14-15 декабря в Шэньчжэне. В рамках его проведения компания должна представить различные умные гаджеты и новейшие технологии. Например, в прошлом году она показала концептуальный «растягивающийся» смартфон Oppo X.

Не обойдет компания стороной смартфоны и в этот раз. Она намерена показать механизм выдвижной камеры. Причем речь идет не о фронтальной камере, которая выезжает из корпуса на верхнем торце, а об основной. Предполагается, что выдвигается она при активации какого-то из режимов. Скорее всего, это может быть режим, позволяющий создать фоточку с оптическим приближением. Хотя нельзя исключать и того, что модуль будет выезжать из корпуса, стоит только активировать камеру.

Oppo выложила ролик, демонстрирующий разработку. В самом видео также показали, что компания озаботилась целостностью модуля. Если смартфон уронить, то камера автоматически прячется внутри корпуса, чтобы избежать ее повреждения. Подобный механизм ранее был предложен в смартфонах с выдвижной фронтальной камерой. Ролик также намекает на то, что устройство будет надежно защищено от влаги.



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Источник: twitter