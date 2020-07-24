OPPO готовится представить свои часы на WearOS на глобальном рынке уже совсем скоро

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Еще в марте этого года мы рассказывали вам о том, что OPPO собирается «выкатывать» свой аналог Apple Watch на глобальный рынок. К сожалению, слухи иногда бывают правдивы, а иногда ведут в никуда. Хотя бы мы дождались момента, когда компания, наконец, решилась на экспансию в другие страны. В пятницу, 31 июля, OPPO проведет глобальную презентацию своих смарт-часов.

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Компания впервые представила OPPO Watch в марте этого года, но смарт-часы продавались только в Китае. Работали они на прошивке собственной разработки. Глобальная же версия будет работать под управлением операционной системы от Google Wear OS.

Китайская компания уже разослала гифку, раскрывающую дизайн часов, профильным изданиям. Из важного можно подчерпнуть только подтверждение наличия установленной Wear OS. Ну, и, конечно, внешний вид часов все еще очень напоминает нам, в какую сторону смотрит производитель. Да, в сторону Калифорнии.

Технические характеристики «глобалки» неизвестны, но с большой вероятностью нас ждет клон оригинальных китайских часов. OPPO Watch будут иметь 1,9-дюймовый AMOLED-дисплей, оптический датчик пульса и водонепроницаемость до 5 ATM. Процессор в настоящее время неизвестен, но мы знаем, что в часы установлены 1 ГБ оперативной и 8 ГБ внутренней памяти. Смарт-часы также будут оснащены поддержкой LTE через eSIM.

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В документах сертификационного бюро FCC указано, что OPPO Watch будут оснащены батарейкой на 430 мАч. Китайская версия может прослужить около 40 часов при нормальном использовании или 21 дня в энергосберегающем режиме. Тем не менее, Wear OS никогда не славилась за свое бережное отношение к заряду, так что, скорее всего, глобальный вариант не будет радовать в этом аспекте. Но будем надеяться, что Google все же смогут обуздать свой софт.

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Источник: 9to5Google.com