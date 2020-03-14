Oppo готовится к запуску продаж Oppo Watch на глобальном рынке

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На прошлой неделе китайская компания Oppo представила на родном рынке свои первые смарт-часы, названные (максимально не похоже на Apple Watch) "Oppo Watch". За ценник 285 долларов, по словам компании, часы должны предложить все доступные для обывателя на сегодня технологии.

Однако на презентации в Поднебесной компания ничего не сказала о присутствие часов на международном рынке. Фанаты бренда, возрадуйтесь! Сегодня в своем официальном Твиттер-аккаунте вице-президент бренда Брайан Шень (Brian Shen) подтвердил старт продаж Oppo Watch в Западной Европе «в конце этого года».

Вице-президент Oppo в последнее время очень активен в своем профиле в Твиттере и с удовольствием делится информацией о будущих устройствах бренда. Вот и о глобальном старте продаж он рассказал максимально рутинно и без предупреждений.

Шень заявил, что пользователям «придется подождать глобального запуска продаж, и отдельная презентация намечена в Западной Европе примерно в конце этого года». К сожалению, он не предоставил никакой дополнительной информации и просто попросил своих фолловеров держать руку на пульсе.

Oppo Watch работают на платформе Qualcomm Snapdragon Wear 2500 в паре с сопроцессором Apollo 3. За программную составляющую гаджета отвечает ColorOS Watch OS, пользовательский интерфейс компании, основанный на неуказанной версии Android. В зависимости от комплектации устройство оснащено 1,6-дюймовым или 1,91-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем и функцией eSIM.

Среди других характеристик часов Oppo Watch - водонепроницаемость до 5 атмосфер, пульсометр, функция ЭКГ. Объем внутренней памяти равен 8 Гб. Также в устройство встроены датчик GPS и модуль NFC. Bluetooth версии 4.2, а также аккумулятор 300 мАч / 430 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC в зависимости от комплектации.

Источник: twitter.com