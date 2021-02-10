OPPO, OnePlus, Xiaomi – шпионы среди нас

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Смартфоны с китайскими прошивками отправляют наши данные на свою родину

Новое исследование Эдинбургского университета и Дублинского Тринити-колледжа освещает тревожную проблему, которая касается ведущих китайских смартфонов на Android. В Китае, являющемся крупнейшим рынком смартфонов в мире, более 70% устройств работают на Android. Исследование показало, что некоторые бренды, такие как OnePlus, Xiaomi и Oppo Realme собирают и передают большие объемы персональных данных без согласия пользователей.

Телефоны, о которых идет речь, поставляются с предварительно установленным значительным количеством системных и фирменных программ, имеющих сомнительные привилегии, включенные по умолчанию. Эти программы активно собирают и отправляют конфиденциальную информацию, связанную с устройством, местонахождением, пользовательским профилем и даже социальными отношениями.

Даже для пользователей, заботящихся о конфиденциальности, отказывающихся от аналитики и не использующих облачное хранилище или посторонние службы, телефоны все равно посылают уникальную информацию об устройстве и пользователе, такую как идентификаторы устройства, GPS-координаты, шаблоны использования приложения, вызовы и история SMS и контактные номера. К сожалению, пользователи не уведомлены об этой передаче данных и нет возможности отказаться. Собранные данные можно связать с лицом и использовать для отслеживания.

Исследование проводилось на устройствах, которые продаются в Китае и работают на местных дистрибутивах Android, поэтому смартфоны, которые предназначались для рынка Китая, но перепрошенные на глобалку не должны иметь подобных проблем. Мы понимаем, что подобное поведение смартфонов с поднебесной – это результат достаточно жесткой цензуры и законов внутри Китая, однако для тех, кто приобрел свои устройства в Китае, и оставшимся на китайской прошивке нужно знать, что практика сбора данных остается неизменной даже после выезда из страны.

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Источник: gizmochina