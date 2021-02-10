OPPO покидает крупнейшие рынки Европы, что будет с OnePlus и Realme?

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OPPO, OnePlus и Realme испытывают существенные трудности на рынке Европы

В сети активно начала распространяться информация, что OPPO, один из ведущих китайских производителей смартфонов, планирует уйти с рынков Германии, Франции, Нидерландов и Великобритании. Компания оставит всего несколько сотрудников для выполнения основных операций, и ожидается, что план будет реализован в середине 2023 года.

Этот шаг происходит на фоне сложных рыночных условий в Европе, где высокие затраты на продажу и снижение покупательной способности потребителей затрудняют прибыльную деятельность компаний. Решение OPPO сократить свою деятельность в Европе отражает сложную среду, с которой сталкиваются производители смартфонов в регионе.

По данным Counterpoint Research, поставки смартфонов в Европе упали на 17% в 2022 году, став самым плохим годом для отрасли с 2012 года. Эта тенденция была особенно заметна в четвертом квартале года, когда объем поставок OPPO упал на 39% в годовом исчислении.

Падение продаж смартфонов в Европе было обусловлено рядом факторов, в том числе продолжающейся войной в Украине и связанной с ней инфляцией, которые повлекли за собой снижение покупательной способности потребителей. Кроме того, высокие операционные расходы, связанные с правилами ведения бизнеса в регионе, затрудняют достижение прибыльности компаний.

Кроме экономической ситуации, OPPO также сталкивается с проблемой патентных судебных процессов в Европе. Nokia подала в суд OPPO за нарушение патентов в Финляндии, Германии, Швеции, Великобритании, Нидерландах и других странах после выхода компании на европейский рынок. Урегулирование этих вопросов также требует больших финансовых вложений.

Несмотря на эти проблемы, OPPO уверяет, что не планирует полностью покидать европейский рынок, а временно покинет наиболее дорогие для развития страны и в будущем при более благоприятном экономическом положении сразу возобновит инвестиции.

Компания недавно запустила глобальную версию OPPO Find N2 Flip в Лондоне и продемонстрировала несколько продуктов и технологий на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне, Испания. Это означает, что они не хотят полностью исчезать с радаров, чтобы потом не возвращаться на рынок с нуля.

В первую очередь хочу отметить, что с высокой вероятностью OPPO повлечет за собой и своих дочерей Realme и OnePlus. Патентная база у них общая и мы видели, что в последний год давление материнской компании только усиливается. Для нас, как потребителей, это означает, что инвестиции в европейское направление значительно уменьшатся и соответственно уменьшат расходы на разработку ПО для региона.

Так что некоторые прошивки придется ждать еще дольше и качество их может пострадать, а некоторые могут и вовсе отменить. Это очень неприятная новость, потому что мы любили компанию в том числе за стабильный софт с хорошей поддержкой. Поэтому будем следить за дальнейшим развитием событий и ждать официальных комментариев от компании.

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Источник: gizmochina