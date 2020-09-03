OPPO представили F17 и F17 Pro – бюджетники со спорными характеристиками

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Сегодня в Индии представили несколько новых устройств, среди которых новая линейка F17.

В 2020 году китайский техногигант OPPO добился заметных успехов. Компания выпустила несколько смартфонов из линеек Reno и Find, плюс бесчисленное количество бюджетников, которые помогают OPPO оставаться одной из самых популярных компаний у себя на родине.

Сегодня китайский производитель представил новую линейку OPPO F17 и F17 Pro в Индии наряду с TWS-наушниками OPPO Enco W51.

При беглом взгляде сразу заметен обновленный дизайн для OPPO. Задняя часть имеет разделение по материалам: общая часть глянцевая и узкая полозка матового покрытия, которая пересекает камеру. Основная камера встроена в квадратную рамку, всего объективов четыре.

Младшая версия OPPO F17 получила процессор Qualcomm Snapdragon 662 – 11-нм решение с графикой Adreno 610. Его старший брат работает на базе MediaTek Helio P95 – том же чипе, что и индийская версия OPPO Reno3 Pro. F17 Pro поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего хранилища в базовой комплектации, в то время как F17 в базе имеет 4 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти.

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Сзади оба устройства выглядят идентично, а на фронтальной стороне можно обнаружить различия. F17 Pro оснащён двойной фронтальной камерой, расположенной в левом верхнем углу в вырезе: один сенсор на 16 Мегапикселей и второй – 2 Мп датчик глубины резкости. Обычный F17 имеет обычную выемку в виде капли, в которую встроен тот же 16-мегапиксельный датчик.

Задние камеры также отличаются: в F17 Pro установлен 48-мегапиксельный основной датчик с размером, в то время как F17 имеет 16-мегапиксельный сенсор. На этом различия заканчиваются.

Оба смартфона оснащены 6,4-дюймовыми AMOLED-дисплеями с разрешением Full HD+, частотой обновления 60 Гц и оптическим сканером отпечатков пальцев под дисплеем. Аккумуляторы у новинок также одинаковые – на 4000 мАч, и каждая из новинок поддерживает быструю зарядку на 30 Ватт. Производитель также оставил аудио-разъем 3,5 мм. Прошивкой выступает ColorOS 7.2 на базе Android 10.

Также компания представила для рынка Индии беспроводные наушники OPPO Enco W51. Подробнее о них вы можете прочитать из нашей статьи.

Pro-версия F17 оценили в 313 долларов за базовую версию, обычная версия пока не имеет ценника. Наушники оцениваются в 68 долларов.

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Источник: NDTV