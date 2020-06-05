Представлены фитнес-браслет Oppo Band и TWS-наушники Oppo Enco W51

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Сегодня компания Oppo устроила презентацию, на которой показала не только смартфоны Reno4 и Reno4 Pro, но и TWS-наушники Enco W51 с мощной системой шумоподавления и фитнес-браслет Oppo Band с чипом NFC.

Новая гарнитура получила в своей основе двухъядерный процессор и для подключения к источнику звука используется протокол Bluetooth 5.0. Главная фишка новинки — активная система шумоподавления и для каждого наушника предусмотрено три микрофона, призванные уменьшить уровень внешнего шума до 35 дБ.

Enco W51 защищены от пота и брызг по стандарту IP54 и заявленный уровень автономности от одного заряда составляет 4 часа. Использование зарядного кейса позволит увеличить продолжительность работы до 24 часов. Кейс можно заряжать по проводу через USB Type-C или же по беспроводу благодаря поддержке технологии Qi. На полную зарядку уйдет до 80 минут. На выбор три цвета: черный, белый и лазурный. Запросили за наушники $70.

Oppo Band и Oppo Band Fasion

Дебютировало сегодня и семейство фитнес-трекеров, в которое вошло три модели: Oppo Band, Band Fashion и Band EVA. Оценили их в $28, $35 и $42 соответственно. Все три новинки удостоились AMOLED-дисплея диагональю 1,1 дюйма разрешением 294х126 пикселей, имеется датчик сердечных сокращений и поддержка 12 спортивных режимов.

Корпус получил защищенное исполнение и с фитнес-трекером можно совершать погружение в воду на глубину до 50 метров. Питает их аккумулятор на 100 мАч и заявленное время автономной работы — до 14 дней. Синхронизируется гаджет со смартфонами на Android 6.0 и выше, а также iOS 10 и выше. Есть NFC, датчик для измерения уровня кислорода в крови и адаптер Bluetooth 5.0.

Oppo Band Evo

Oppo Band поставляется с черным или фиолетовым силиконовым браслетом. Версия Oppo Band Fasion предлагает так называемый «плавающий» ремешок, а модификация Band Eva стилизирована под аниме Neon Genesis Evangelion.

Источники: Gizmochina, Gizmochina

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