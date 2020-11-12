Oppo проведет очередную крупную конференцию INNO DAY 2020, где покажут новые достижения компании

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Китайский техногигант Oppo уже готовится к своей крупной презентации новых инновационных продуктов под названием INNO DAY 2020.

Сегодня Oppo запланировала проведение 17 ноября ежегодной конференции INNO DAY, на которой будут представлены наработки компании, различные концептуальные устройства и гаджеты будущего.

Ожидается, что в рамках программы «Leap Into the Future» («Прыжок в будущее») компания представит 3 концептуальных продукта и подробно расскажет о 2-х технических компонентах. Основатель Oppo, Тони Чен, выступит с речью, в которой он поведает о планах Oppo по интеграции 5G-сетей.

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Вице-президент Oppo, руководитель Научно-исследовательского института Левин Лю также выступит с речью о технической концепции Oppo и направления дальнейшего развития в эпоху интеграции сетей пятого поколения.

На китайском сайте презентации также упоминается дополнительное мероприятие, намеченное на 18 ноября, где менеджер по продукции OPPO Imaging, Оуэн Женг, расскажет о технологии OPPO FDF (технология съемки полноразмерного портретного видео) и OPPO Full Link Color Management System (система управления цветом).

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Напомним, что на прошлогодней выставке OPPO INNO DAY 2019 компания представила PCE-очки 5G для дополненной реальности, а также продемонстрировала технологические достижения OPPO в области быстрой зарядки, работы с 5G-сетями, съемки фото и видео и многое другое.

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Источник: MyFixGuide



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