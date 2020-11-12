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Oppo проведет очередную крупную конференцию INNO DAY 2020, где покажут новые достижения компании

12.11.2020 227 0

Китайский техногигант Oppo уже готовится к своей крупной презентации новых инновационных продуктов под названием INNO DAY 2020.

 

Смартфоны Oppo

 

Сегодня Oppo запланировала проведение 17 ноября ежегодной конференции INNO DAY, на которой будут представлены наработки компании, различные концептуальные устройства и гаджеты будущего.

 

Ожидается, что в рамках программы «Leap Into the Future» («Прыжок в будущее») компания представит 3 концептуальных продукта и подробно расскажет о 2-х технических компонентах. Основатель Oppo, Тони Чен, выступит с речью, в которой он поведает о планах Oppo по интеграции 5G-сетей.

 

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Вице-президент Oppo, руководитель Научно-исследовательского института Левин Лю также выступит с речью о технической концепции Oppo и направления дальнейшего развития в эпоху интеграции сетей пятого поколения.

 

Opoo INNO DAY 2019

 

На китайском сайте презентации также упоминается дополнительное мероприятие, намеченное на 18 ноября, где менеджер по продукции OPPO Imaging, Оуэн Женг, расскажет о технологии OPPO FDF (технология съемки полноразмерного портретного видео) и OPPO Full Link Color Management System (система управления цветом).

 

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Напомним, что на прошлогодней выставке OPPO INNO DAY 2019 компания представила PCE-очки 5G для дополненной реальности, а также продемонстрировала технологические достижения OPPO в области быстрой зарядки, работы с 5G-сетями, съемки фото и видео и многое другое.

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Opoo INNO DAY 2020

 

Источник: MyFixGuide


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Oppo INNO DAY 2020
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 12.11.2020

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Oppo проведет очередную крупную конференцию INNO DAY 2020, где покажут новые достижения компании