OPPO решили выпустить свой смарт-телевизор в октябре

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Китайский техногигант принял решение присоединиться к рынку умных телевизоров.

В последнее время компании, производящие смартфоны, расширяют свои портфолио за счет смарт-телевизоров. И это понятно: по сути, перед производителями – поле непаханое. Android TV становится все доступнее, и люди заинтересованы, как никогда, в том, чтобы приобрести современное устройство.

Известные компании, вроде OnePlus, Nokia, Xiaomi, Realme и Honor уже выпустили свои продукты в этом сегменте. По лекалам своих конкурентов (особенно из родного для компании китайского рынка) Oppo планирует выпустить свой умный телевизор.

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Во время Oppo Developer Conference 2020 (конференции для разработчиков) официальные лица объявили, что экосистема компании будет расширена за счет телевизора, который будет выпущен в октябре.

Йи Вэй, генеральный директор компании OPPO, не предоставил подробностей о предстоящем телевизоре, но уточнил, что его выпуск станет ключевым шагом на пути к расширению сети устройств экосистемы компании. Слухи указывают на два размера - 55" и 65", с разными пультами дистанционного управления. Телевизор должен предложить уникальные функции, но, какие именно, на данный момент неизвестно.

Учитывая, что коллеги OPPO по холдингу BBK, OnePlus и Realme, уже выпустили свои смарт-телевизоры, неудивительно, что OPPO решил выпустить свое устройство. Удивительно только, что не так скоро.

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Источник: techgenyz.com



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