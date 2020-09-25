OPPO решили выпустить свой смарт-телевизор в октябре
Китайский техногигант принял решение присоединиться к рынку умных телевизоров.
В последнее время компании, производящие смартфоны, расширяют свои портфолио за счет смарт-телевизоров. И это понятно: по сути, перед производителями – поле непаханое. Android TV становится все доступнее, и люди заинтересованы, как никогда, в том, чтобы приобрести современное устройство.
Известные компании, вроде OnePlus, Nokia, Xiaomi, Realme и Honor уже выпустили свои продукты в этом сегменте. По лекалам своих конкурентов (особенно из родного для компании китайского рынка) Oppo планирует выпустить свой умный телевизор.
Во время Oppo Developer Conference 2020 (конференции для разработчиков) официальные лица объявили, что экосистема компании будет расширена за счет телевизора, который будет выпущен в октябре.
Йи Вэй, генеральный директор компании OPPO, не предоставил подробностей о предстоящем телевизоре, но уточнил, что его выпуск станет ключевым шагом на пути к расширению сети устройств экосистемы компании. Слухи указывают на два размера - 55" и 65", с разными пультами дистанционного управления. Телевизор должен предложить уникальные функции, но, какие именно, на данный момент неизвестно.
Учитывая, что коллеги OPPO по холдингу BBK, OnePlus и Realme, уже выпустили свои смарт-телевизоры, неудивительно, что OPPO решил выпустить свое устройство. Удивительно только, что не так скоро.
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Источник: techgenyz.com
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