OPPO Reno 11 Pro на официальных видео и рендерах с датой релиза

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Еще один смартфон с необычным блоком камер

OPPO официально объявила дату презентации серии Reno 11 и опубликовала постеры и видео, раскрывающие внешность смартфонов. Премьера OPPO Reno 11 состоится 23 ноября.



Смартфоны OPPO Reno 11 и OPPO Reno 11 Pro отличаются незначительными деталями текстур и вспышкой. Блок камер имеет интересный и необычный вид. Смартфоны будут доступны в светло-зеленом, темно-сером и светло-сером, почти белом.



Характеристики смартфонов известны только неофициально. Reno11 Pro получит загнутый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и частотой ШИМ 2160 Гц, процессор Snapdragon 8+ Gen 1, оперативную память LPDDR5x, накопитель UFS 3.1 и аккумулятор на 4700 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки.



На задней панели находится основная камера с датчиком Sony LYT-700 на 50 МП с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольная камера на 8 МП и 2x телефото с сенсором IMX709 на 32 МП. Известно, что Reno11 Pro имеет двойные динамики, пластиковую раму и вес 190 г.



Ожидается, что младший Reno11 получит схожий экран с более низким разрешением, процессор Dimensity 8200, аккумулятор емкостью 4800 мАч с быстрой проводной зарядкой мощностью 67 Вт, основную камеру Sony LYT-600 и такие же сверхширокоугольный и телеобъектив. Он будет весить 184 г.

Источники: Sparrows News, GSMArena