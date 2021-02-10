OPPO Reno 8 - копия OnePlus 10 Pro, только дешевле

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OPPO Reno 8 - копия OnePlus 10 Pro?

Что представляет из себя новинка OPPO Reno 8

Ни для кого не секрет что OnePlus – это лишь пешка холдинга BBK. Мы уже видели OnePlus 10 R похожий на Realme GT Neo 3, но в этот раз особая схожесть уже и в дизайне. OPPO выпустит аппарат один в один как OnePlus 10 Pro, на фото вы вряд ли найдёте хоть одно отличие, кроме логотипа.

В аппаратной части все-таки есть некоторые изменения. Сердцем OPPO станет Snapdragon 670, который показывает себя хорошо в играх, и мало греется. Пока у флагмана OnePlus стоит Snapdragon 8 Gen 1, который мощнее на бумаге, но деле менее стабильный.

Результаты тестов в OPPO Reno 8 в сравнении с OnePlus 10 Pro:

Antutu: OPPO Reno 8 – 690634, OnePlus 10 Pro – 1027417;

GeekBench Single Score: OPPO Reno 8 – 992, OnePlus 10 Pro – 1212;

GeekBench Multi Score: OPPO Reno 8 – 3352, OnePlus 10 Pro – 3772.

Порадовать может и приличный для своего класса дисплей Amoled Full HD+ 120 Hz на 6,5 дюйма. Не смотря на скромную батарейку в 4500mAh, телефон точно получит зарядку не менее 50 Вт. По части фото смартфон тоже будет не плох, основной сенсор на 50MP делает такие же неплохие снимки, как и на OnePlus 10 Pro.Хочется сделать какой-то вывод, но смысла в этом пока нет. Каждый купит тот аппарат, который захочет, по своим личным предпочтениям, или привязанности к определённому бренду.

Но если BBK не остановиться, то мы и дальше будем видеть хорошие, но однотипные смартфоны под разными названиями. Страшно становиться лишь от того, что новая компания Nothing может стать очередным брендом для продажи одинаковых смартфонов.﻿

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