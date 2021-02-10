Oppo Reno 8 Pro и Oppo Reno 8 Pro+ показались на промо-изображении

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Новинкам попытались придать немного оригинальности

Сегодня Oppo объявила, что через неделю устроит презентацию серии Reno 8. Можно ожидать, что оставшиеся дни до анонса компания использует для того, чтобы провести промо-кампанию и раскрыть какие-то детали о новинках. Но инсайдеры и тут немного опередили компанию и слили в сеть постер, на котором изображены Oppo Reno 8 Pro и Oppo Reno 8 Pro+.

Очевидно, что тут попытались обыграть тот прием, который предложили в Oppo Find X3 и Find X5. Речь идет о выступающем блоке основной камеры, который плавно перетекает в тыльную крышку. Оба смартфона получили по три датчика изображения и светодиодную вспышку, только у одной «прошки» сенсоры вровень с постаментом, а у другой два немного выступают.

Баннер, который был найден в одном из китайских магазинов указывает на то, что Oppo Reno 8 предложит фирменный чип обработки изображений MariSilicon X и быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт. При этом промо-плакат указывает на какие-то особенные «портретные» возможности фронталки и основной камеры. В чем конкретно будет прослеживаться эти фишки, информации нет. Постер также дает понимание, что Oppo Reno 8 предложит три расцветки: черная, синяя, золотая и зеленая. Напомним, что семейство Oppo Reno 8 должны представить 23 мая.

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Источник: weibo