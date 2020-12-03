Oppo Reno5 и Oppo Reno5 Pro: официальные изображения смартфонов

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Производитель выложил в сеть рендеры Oppo Reno5 и Oppo Reno5 Pro

Те, кто следит за компанией Oppo помнят, что она периодически идет на эксперименты с форм-факторами, а также дает свое прочтение с оформлением фронталки. Первенцы линейки Reno запомнились необычным механизмом выдвижной фронтальной камеры. Правда, впоследствии компания забросила идею оригинального обыгрывания фронталки, предпочтя следовать классике.

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Через неделю состоится премьера серии Oppo Reno5 и незадолго до релиза компания решила не хранить в тайне дизайн новинок, опубликовав на своем сайте их изображения. И понятно почему — «обертка» тут аналогичная тому, что предложили в Reno4.

Oppo Reno5 предложит плоскую OLED-панель с врезанной в левый верхний угол селфи-камерой. Тогда как выделять Oppo Reno5 Pro будет изогнутая по кромкам матрица. Основная камера получила уже ставший традиционным прямоугольный блок с четырьмя датчиками изображения. В качестве главного тут должен выступать модуль на 64-мегапикселя.

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Известно, что Oppo Reno5 и Reno5 Pro предложат 8/12 Гб оперативной памяти, 128/256 Гб постоянной. Базовая модель серии предложит 6,43-дюймовый экран и чип Snapdragon 765, а «прошка» удостоится процессора Dimensity 1000+ и диагональ дисплея составила 6,55 дюйма. Выйдет еще и Oppo Reno5 Pro+ на базе Snapdragon 865 и 6,55-дюймовым экраном.

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Источник: gsmarena