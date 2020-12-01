Oppo Reno5: все модели серии, изображения, характеристики и дата выхода

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Стали известны подробности о серии Oppo Reno5

С самого начала своего появления линейка Reno от компании Oppo не позиционировалась как флагманская. Это были смартфоны верхнего среднего класса, где ставку сделали на узнаваемый дизайн и вменяемое сочетание характеристик и цены. Правда, впоследствии компания отошла от этой концепции, предпочтя выкатывать добротный средний класс и задорого.

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Уже 10 декабря мы получим обновление серии в лице Oppo Reno5, Reno5 Pro и Reno 5 Pro+. Сегодня мы можем увидеть то, какой дизайн приготовили для новинок. Никаких открытий в плане экстерьера ждать не стоит. Так, базовая модель получит плоский дисплей, который будет отличаться от «коллег» по серии наличием более толстого подбородка.

Для «прошки» и ее продвинутой Plus-версии приготовили изогнутые по кромкам экраны и налет элитарности придает минимальный отступ в нижней части. Сходны новинки будут в том, что они удостоятся одиночной фронтальной камеры на 32 Мп, которую впишут в верхний левый угол экрана.

Известно, что Oppo Reno5 предложит OLED-панель диагональю 6,43 дюйма, процессор Snapdragon 765G, аккумулятор емкостью 4300 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой. Основная камера будет четверной и главный датчик будет на Sony IMX686 на 64 Мп.

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Oppo Reno5 Pro должен предложить чипсет Dimensity 1000+, 6,55-дюймовый OLED-экран, батарейку на 4350 мАч с зарядкой мощностью 65 Вт и основную камеру 50 Мп (Sony IMX7xx) + 16 Мп (ширик) + 12 Мп (телеобъектив) + 2 Мп (макродатчик). Среди отличительных особенностей Oppo Reno5 Pro+ называют платформу Snapdragon 865 и аккумулятор емкостью 4500 мАч.

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Источник: gizmochina