Oppo Reno6 на «живом» фото и ожидаемая дата анонса

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Дизайн Oppo Reno6 не будоражит воображение и релиз меньше чем через три недели

В прошлом месяце стало известно, что Oppo продолжит ударными темпами обновлять линейку Reno и готовится в скором времени представить уже шестое поколение. При этом рассчитывать на серьезный апгрейд не стоит. Компания возьмет за основу Oppo Reno5 Pro и проведет рокировку аппаратной платформы, а также чуть увеличит емкость аккумулятора.

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Не произойдет кардинальных изменений и в дизайне Oppo Reno6. В пользу этого говорит снимок, который был опубликован сегодня в сети. Компания предпочла чуть изменить оформление основной камеры, но общая концепция в части прямоугольной площадки и нескольких датчиков изображения останется неизменной. Разве что модули теперь не так нарочито возвышаются над корпусом и углы блока не сильно «зализаны», как у предшественников.

По слухам, Oppo Reno6 предложит чип Dymensity 1200, AMOLED-дисплей разрешением 2400х1080 пикселей с частотой обновления 90 Гц при диагонали 6,55 дюйма. Емкость аккумулятора составит 4500 мАч с технологией быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Предложат селфи-камеру на 32-мегапикселя и в качестве главного датчика на тыльной стороне будет выступать сенсор на 64-мегапикселя. Ожидаемый ценник — $386. Точная дата Oppo Reno6 компанией не названа, но инсайдеры ориентируют нас на 22 мая.

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Источник: twitter