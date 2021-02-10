Oppo Reno7 Pro показали на «живом» фото

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В плане фасада все будет типично для наших дней

Oppo стабильно, раз в полгода обновляет серию Reno, которая завоевывает лояльность аудитории за счет узнаваемого дизайна, неплохих характеристик и сдержанной ценовой политики. Сейчас компания готовится представить линейку Reno7 и сегодня в сеть слили фоточку, на которой демонстрируется фронтальная поверхность Pro-версии.

Если снимок достоверный, то Oppo Reno7 Pro получит плоский дисплей с круглым отверстием в верхнем левом углу. Обращает на себя внимание то, что экран получит тончайшие рамки и подбородок отличается миниатюрностью. О характеристиках Oppo Reno7 Pro известно, что он будет базироваться на Snapdragon 888, предложит многомодульную тыльную камеру с главным датчиком на 50 Мп, аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой, OLED-дисплей диагональю 6,5 дюйма разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления 120 Гц. Весить новинка должна 185 грамм и ее толщина составит 7,6 мм.

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Базовый Oppo Reno7 должен получить чипсет Dimensity 1200 и корпус толщиной 7,45 грамм, внутри которого будет находиться батарейка на 4500 мАч с технологией быстрой зарядки мощностью 65 Вт. В качестве главного на тыльной стороне предложат тройную камеру 50 Мп + 16 Мп + 2 Мп. Экран тут также будет OLED, его диагональ составит 6,5 дюйма и частота обновления 90 Гц.

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Источник: notebookcheck