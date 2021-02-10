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Oppo туда же. Показали смартфоны с камерой под экраном

04.08.2021 11 0

Два прототипа Oppo с подэкранной камерой засветились на фото

Несмотря на все попытки производителей органично вписать фронталку в дисплей или уменьшить ее до минимально возможных величин, есть немало тех, кто считает, что все эти вырезы и «дырки» сильно портят внешний облик устройства. Идеей фикс стало желание отказаться от отверстий, выемок и тому подобного, но при этом не пожертвовав возможностями селфи. Усилия ряда компаний направлены на выпуск устройств с камерами, встроенными под дисплей.

 

Oppo туда же. Показали смартфоны с камерой под экраном – фото 1

 

ZTE уже показала свои два аппарата с подэкранными камерами, а 10 августа состоится премьера Xiaomi Mi Mix 4, который также блеснет камерой под дисплеем. Выпустить смартфон с подэкранной камерой стремится и Oppo, которая еще два года назад одновременно с Xiaomi показала свой прототип такого решения.

 

Oppo туда же. Показали смартфоны с камерой под экраном – фото 2

 

Как далеко в своем стремлении выпустить смартфон с камерой под дисплеем продвинулась Oppo, достоверно неизвестно. Все что мы можем сделать сегодня, так это посмотреть на «живые» фоточки двух смартфонов Oppo, которые обладают подэкранной камерой. Исполнение камеры в одном из прототипов не идеальное. Артефакты выдают область расположения фронталки. Другой же прототип получил незаметную подэкранную камеру и, похоже, сам аппарат вышел компактным.

 

Oppo туда же. Показали смартфоны с камерой под экраном – фото 3

 

Скорее всего, компания ищет компромисс между тем как сделать камеру максимально невидимой и возможностью создавать качественные фотографии. К сожалению, нет никакой конкретики, как скоро компания может выпустить смартфон с подэкранной камерой. Остается только гадать, что Oppo не захочет отставать от Xiaomi и уже достаточно скоро может показать свое решение.

 

Oppo туда же. Показали смартфоны с камерой под экраном – фото 4

 


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Источник: telegram

Oppo
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 04.08.2021

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Oppo туда же. Показали смартфоны с камерой под экраном