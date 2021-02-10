Oppo туда же. Показали смартфоны с камерой под экраном

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Два прототипа Oppo с подэкранной камерой засветились на фото

Несмотря на все попытки производителей органично вписать фронталку в дисплей или уменьшить ее до минимально возможных величин, есть немало тех, кто считает, что все эти вырезы и «дырки» сильно портят внешний облик устройства. Идеей фикс стало желание отказаться от отверстий, выемок и тому подобного, но при этом не пожертвовав возможностями селфи. Усилия ряда компаний направлены на выпуск устройств с камерами, встроенными под дисплей.

ZTE уже показала свои два аппарата с подэкранными камерами, а 10 августа состоится премьера Xiaomi Mi Mix 4, который также блеснет камерой под дисплеем. Выпустить смартфон с подэкранной камерой стремится и Oppo, которая еще два года назад одновременно с Xiaomi показала свой прототип такого решения.

Как далеко в своем стремлении выпустить смартфон с камерой под дисплеем продвинулась Oppo, достоверно неизвестно. Все что мы можем сделать сегодня, так это посмотреть на «живые» фоточки двух смартфонов Oppo, которые обладают подэкранной камерой. Исполнение камеры в одном из прототипов не идеальное. Артефакты выдают область расположения фронталки. Другой же прототип получил незаметную подэкранную камеру и, похоже, сам аппарат вышел компактным.

Скорее всего, компания ищет компромисс между тем как сделать камеру максимально невидимой и возможностью создавать качественные фотографии. К сожалению, нет никакой конкретики, как скоро компания может выпустить смартфон с подэкранной камерой. Остается только гадать, что Oppo не захочет отставать от Xiaomi и уже достаточно скоро может показать свое решение.



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Источник: telegram