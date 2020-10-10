Vivo представил Vivo Y73s 5G – интересный среднебюджетник с приятными характеристиками

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Компания Vivo добавил еще один бюджетник к списку своей продукции – Vivo Y73s 5G.

Новый бюджетный смартфон Vivo под названием Vivo Y73s 5G представили сегодня в Китае. Vivo Y73s – первый смартфон Vivo с чипсетом Dimensity 720. Среди его основных характеристик – большой экран, 48-мегапиксельный главный сенсор основной камеры и емкий аккумулятор.

Если пройтись по характеристикам подробнее, то экран выполнен по технологии AMOLED, а точный размер 6,44 дюймов. Дисплей поддерживает Full HD+, 103% цветовую гамму NTSC и HDR10. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран.

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Как мы уже сказали, сердцем устройства выступает MediaTek Dimensity 720 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти в базовой модификации. В устройстве отсутствует поддержка слота для карт microSD.

На заднике смартфона расположена 48-мегапиксельная главная камера с диафрагмой f/1.79, а также остальные 2 сенсора: 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора в 120 градусов и 2-мегапиксельная «затычка» для портретной съемки. Камера ночной режим, программную макросъемку, 10-кратный цифровой зум, электронную стабилизацию. Максимальное разрешение видеосъемки – 4К. На фронтальной панели Vivo Y73s 5G находится 16-мегапиксельная селфи-камера.

В смартфоне установлен аккумулятор емкостью 4100 мАч, который поддерживает быструю зарядку на 18Вт через USB-C. Прошивкой выступает интерфейс компании FunTouchOS 10 на базе Android 10.

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Как часто это бывает, на данный момент нет информации о том, будет ли Vivo Y73s 5G на других рынках, кроме Китая. У себя на родине Vivo Y73s 5G оценивается в 1 998 юаней (~$298). Его можно купить в двух цветах: серебряный и черный.

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Источник: Sparrows News



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