Oppo Watch 2: смарт-часы с прицелом на производительность, автономность и с игровым режимом

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Oppo Watch 2 получили дату анонса и назвали его ключевые характеристики

В прошлом году свет увидели смарт-часы Oppo Watch, и уже скоро они обретут преемника. Компания опубликовала тизер, который возвещает о том, что 27 июля состоится презентация Oppo Watch 2. О характеристиках умных часов ничего не сказано, только абстрактный рисунок как намек на то, что они повторят дизайн предшественника и предложат квадратной формы корпус.

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Инсайдеры же более многословны и слили ряд подробностей о Oppo Watch 2. По их сведениям, смарт-часы получат чип Snapdragon Wear 4100 и фирменный сопроцессор Apollo 4s с низким энергопотреблением для выполнения задач, не требующих большой мощности, все для повышения автономности работы гаджета.

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Oppo Watch 2 приписывают поддержку eSIM, 16 Гб встроенной памяти, фирменную оболочку ColorOS на WearOS и игровой режим. Зачем вдруг смарт-часам понадобился игровой режим, остается только гадать. Известно также, что посредством умных часов можно будет управлять камерой, работать с плеером, отслеживать физическую активность, мониторить фазы сна и определять уровень стресса.

С большой долей вероятности Oppo Watch 2 предложит пульсометр и датчик измерения уровня кислорода в крови. Сколько могут запросить за второе поколение умных часов, не сообщается.

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Источник: notebookcheck