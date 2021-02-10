Не Xiaomi и не Apple: назвали компанию, ставшую второй на рынке смартфонов в мае

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Аналитики поставили «семью Oppo» на второе место в мировом табеле рангов по результатам последнего весеннего месяца

Oppo играет все более активную роль на рынке смартфонов. Благо с дистанции сошла Huawei и можно поучаствовать в дерибане ее доли. Причем речь идет не столько о китайском рынке, сколько о глобальном. Ребята из аналитической компании Сounterpointresearch пришли к выводу, что Oppo и ее суббренды сумели занять второе место на мировом рынке смартфонов по итогам мая.

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Отчет экспертов говорит о том, что на долю Oppo Group пришлось 16% мирового рынка мобильных устройств. На третьем месте оказалась Apple (15%) и четвертой стала Xiaomi (14%). Говоря о «семье Oppo» аналитики подразумевают, что речь идет о самой материнской компании и ее «кровинушках» Realme и OnePlus. По мнению аналитиков, в Китае Oppo и ее суббренды должны стать лидерами и подхватят скипетр, который ранее несла Huawei.

Интересно, что в своем отчете Counterpointresearch проигнорировала Samsung, которая лидирует на рынке смартфонов. Аналитики старательно не упоминали ее в своем исследовании и все сравнения проводили исключительно с Apple и Xiaomi. Не были включены в сравнение и результаты работы Vivo, которая также член большой семьи BBK. Сложно избавиться от ощущения, что отчет заказной и однобокий, он появился спустя 1,5 месяца после истечения отчетного периода и сделан для того, чтобы в выгодном свете показать Oppo. Опять же непонятно, что мешало аналитикам подсчитать долю всех «дочек» BBK и показать более реальную расстановку сил на рынке смартфонов.

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Источник: counterpointresearch