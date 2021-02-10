Сохранение HiSilicon — продуманный маневр Huawei

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Huawei не намерена расформировывать или сокращать штат HiSilicon

Huawei непреклонна в своем стремлении и дальше создавать фирменные чипы. С сентября прошлого года HiSilicon лишили возможности производить процессоры на мощностях TSMC, поставив под удар полупроводниковый бизнес компании. Но несмотря на это, Huawei не намерена реорганизовывать «дочку» и сокращать персонал.

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В 2020 году штат HiSilicon насчитывал более 7000 сотрудников и Huawei придется сделать это предприятие дотационным, вливая серьезные средства для содержания его и выплаты заработной платы. Это серьезная нагрузка на бюджет компании, которая сейчас из-за санкций США несет серьезные убытки и не способна зарабатывать как прежде. Но это не пугает Huawei, стоит цель сохранить подразделение, специализирующееся на разработке процессоров.

Похоже, что компания стремится сохранить наработки HiSilicon, что позволит продолжить их развитие. Сейчас важно не потерять специалистов, но для этого их придется все же загрузить работой. Например, они начнут заниматься созданием 8К-телевизоров. Они не должны терять квалификацию, уметь разрабатывать чипы и прочие компоненты на уровне лучших компаний. В свое время Huawei инвестировала немалые средства, чтобы собрать команду профессионалов. Это «штучный товар», который легко растерять, но сложно потом собрать воедино.

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Почти наверняка часть разработчиков ушли в Honor, где они смогут сохранять квалификацию на должном уровне. Но в любом случае компания хочет сохранить HiSilicon как центр разработки, который продолжит создавать технологий. Необходимо не растерять потенциал на переходный период до того момента, как компания создаст собственную производственную базу для выпуска чипов. А работа в этом направлении идет. Huawei инвестирует огромные средства в создание оборудования и фабрик по производству полупроводниковой продукции.

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Источник: asia.nikkei