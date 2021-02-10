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Опять за старое: Snapdragon 8 Gen 1 станет «ужасом» для флагманов

13.12.2021 689 3

Тесты Moto Edge X30 показывают, что смартфон склонен к перегреву

Motorola первой представила флагман с Snapdragon 8 Gen 1. Именно платформа от Qualcomm стала главной маркетинговой фишкой новинки и преимуществом перед конкурентами. Но вот преимущество ли? Ведь все мы помним, как «обделались» и были склонны к перегреву предшественники — Snapdragon 888/888+.

 

Пессимистичны в своих прогнозах и те, кто успел познакомиться с результатами тестов Snapdragon 8 Gen 1. Мы уже не раз слышали прогноз, что смартфоны с новой платформой Qualcomm будут отличаться горячим нравом. Внес свой вклад в негативное восприятие от Snapdragon 8 Gen 1 и известный сетевой информатор Ice Universe.

 

Опять за старое: Snapdragon 8 Gen 1 станет «ужасом» для флагманов – фото 1

 

На своей странице в Twitter он сообщил, что первые тесты нового флагмана Motorola указывают на то, что новый процессор перегревается. Он предложил быть морально готовыми к тому, что проблема с перегревом будет сопровождать флагманы следующего года. Он считает, что 2022 год станет «ужасом» для Android-флагманов.  

 

Напомним, что этот же информатор ранее предсказал, что не стоит питать иллюзий в отношении Exynos 2200 и Dimensity 9000. По его словам, существенного прироста производительности и улучшения энергоэффективности ждать не стоит. Более того, он считает, что все новейшие чипы уступают Apple A15 Bionic и по мощности сопоставимы с Apple A13 Bionic.

 

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Источник: twitter

Snapdragon 8 Gen 1
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 13.12.2021

Комментарии

Андрей Катаников 0
если флагманские процессоры будут греться как батареи в квартирах зимой, то это веский повод перейти на iOS
13.12.2021 16:41
Cyle Rayner 0
Откуда эта чушь берётся? 888+ уделывает а15 в тестах скорости и играх, или у вас сощь определяется монтированием видео на телефоне?
13.12.2021 16:25
Олесь Лысенко -1
Cyle Rayner, а15 практически во всех тестах мощнее
13.12.2021 16:33

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Опять за старое: Snapdragon 8 Gen 1 станет «ужасом» для флагманов