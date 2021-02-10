Опять за старое: Snapdragon 8 Gen 1 станет «ужасом» для флагманов

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Тесты Moto Edge X30 показывают, что смартфон склонен к перегреву

Motorola первой представила флагман с Snapdragon 8 Gen 1. Именно платформа от Qualcomm стала главной маркетинговой фишкой новинки и преимуществом перед конкурентами. Но вот преимущество ли? Ведь все мы помним, как «обделались» и были склонны к перегреву предшественники — Snapdragon 888/888+.

Пессимистичны в своих прогнозах и те, кто успел познакомиться с результатами тестов Snapdragon 8 Gen 1. Мы уже не раз слышали прогноз, что смартфоны с новой платформой Qualcomm будут отличаться горячим нравом. Внес свой вклад в негативное восприятие от Snapdragon 8 Gen 1 и известный сетевой информатор Ice Universe.

На своей странице в Twitter он сообщил, что первые тесты нового флагмана Motorola указывают на то, что новый процессор перегревается. Он предложил быть морально готовыми к тому, что проблема с перегревом будет сопровождать флагманы следующего года. Он считает, что 2022 год станет «ужасом» для Android-флагманов.

Напомним, что этот же информатор ранее предсказал, что не стоит питать иллюзий в отношении Exynos 2200 и Dimensity 9000. По его словам, существенного прироста производительности и улучшения энергоэффективности ждать не стоит. Более того, он считает, что все новейшие чипы уступают Apple A15 Bionic и по мощности сопоставимы с Apple A13 Bionic.

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Источник: twitter