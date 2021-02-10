Вот почему iPhone лучше Android. Лучшее нововведение Apple за последнее время

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Друзья, сегодня мы расскажем об одном преимуществе, которое выгодно выделяет Айфоны против смартфонов на Андроид. Да, к компании Apple можно относиться по-разному, не всем нравится их философия или продукция.

Но с тем, что Apple делает свои устройства максимально качественными и защищает их повышенным уровнем безопасности, поспорить нельзя. Бренд решил пойти еще дальше и придумал новую схему, которая должна оградить Айфоны от злоумышленников.

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Согласитесь, даже сейчас украсть iPhone и полноценно им пользоваться практически невозможно. Даже после отключения он продолжает отслеживаться еще 24 часа. И человек теоретически может найти свое украденное мобильное устройство.

Также блокируется iCloud: пока злоумышленник не введет логин и пароль, он не получит доступ к телефону. На Android такой защиты нет. Там вор просто сбрасывает аппарат до заводских настроек и обходит FRP.

Выходит, единственное, что может сделать мошенник после кражи iPhone – разобрать его на запчасти и продать их. До сих пор эта схема работала, черный рынок преуспевал, и злоумышленники получали за это немаленькие деньги.

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Но Apple придумали, как с этим бороться. Если пользователь отметит в iCloud, что его телефон украли, будет отслеживаться не только само устройство, но и все его «внутренности».

Злоумышленники спокойно приносили украденные Айфоны в неофициальные сервисные центры и там их просто разбирали на детали без уточнений.

Но после новой схемы безопасности вряд ли какой-нибудь сервисный центр на это согласится. Они ведь разберут украденный девайс с украденными запчастями, а это будет угрожать бизнесу и даже может привести к возбуждению уголовного дела.

Деталей относительно этой схемы пока достаточно мало. Мы можем предположить, что такая защита будет работать в Америке и Европе. Каких смартфонов коснется – тоже неясно. Скорее всего, чем новее модель, тем больше ее компонентов будут отслеживать.

К примеру, шлейфы дисплеев и аккумуляторов пометить, будет достаточно легко, поскольку они проверяются на оригинальность. А начиная с тринадцатой линейки Айфонов появилась такая фишка, что, если в телефоне установлена неоригинальная камера, некоторые функции съемки не будут работать.

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Согласитесь, что Apple придумали отличный стандарт безопасности. В будущем мошенникам вообще не будет смысла воровать Айфоны. Они не могут ни пользоваться ими, ни продать на запчасти.

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