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Друзья, мы нашли самый лучший смартфон стоимостью до 10 000 грн. И речь идет совсем не о Xiaomi, Poco, Motorola или Samsung. А о настоящем флагмане от американской компании. Это Google Pixel 6, цена на который упала прямо до минимума. Сейчас расскажем поподробнее.

Не покупайте дешевые смартфоны Xiaomi и Samsung! Этот смартфон гораздо лучше!﻿

Б/у вариант Пикселя 6 в идеальном состоянии в Украине можно приобрести по цене около 10 000 грн. Телефон получил:

Премиальные материалы корпуса – стеклянная задняя крышка и алюминиевый каркас;

полноценная влагозащита IP68;

качественный и яркий AMOLED-экран частотой обновления 90 Гц;

фирменный процессор Google Tensor;

флагманские камеры;

обновление ОС еще несколько лет;

поддержку беспроводной зарядки.

И все это в смартфоне стоимостью до 10000 грн, представляете? Никакой новый телефон от китайцев не может предложить такие крутые характеристики.

Материалы корпуса у Pixel 6 просто царские – только металл и стекло, никакого дешевого пластика. В китайском бюджетном сегменте вы найдете смартфон максимум со стеклянной задней крышкой. Грани корпуса будут оставаться пластиковыми.

Экран у Пикселя – АМОЛЕД очень высокого качества. Кому-то не понравятся толстые рамки вокруг дисплея, но это дело вкуса. Да и такой мелкий недостаток можно простить, учитывая другие отличные параметры этого красавца.

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Google обновляет свои телефоны целых пять лет. Pixel 6 из коробки поставлялся на Android 12, но уже обновился до Android 14. В течение следующих нескольких лет он гарантированно получит свежие версии "зеленого робота".

То есть, это не такой б/у девайс, который вы покупаете уже по истечении срока поддержки от производителя и грустите, что придется сидеть на старой операционной системе.

"Сердцем" Google Pixel 6 является 5-нанометровый процессор Tensor. Если сравнивать его с флагманскими решениями Qualcomm, это не самый лучший вариант. Но сейчас мы говорим о бюджетной ценовой категории. Google Tensor точно будет мощнее всех процессоров, установленных в новых смартфонах до 10 000 грн.

Пиксель 6 справится со всеми мощными игрушками, а частота кадров составит примерно 30fps. Не самый топовый вариант, но удобно играть можно.

Камеры – еще одно огромное преимущество Pixel 6. Совершенно все телефоны этого бренда можно считать камерофонами. Шестой Пиксель получил основной 50-мегапиксельный модуль с OIS и 12-мегапиксельный сверхшироугольный.

Камера поддерживает все фишки с использованием ИИ. Фронталка тоже на уровне.

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Добавим сюда еще отличный стереозвук и динамик, быструю работу интерфейса, наличие беспроводной зарядки и поддержку eSIM. Выходит настоящая конфетка.

Недостатков у Pixel 6 немного. Это достаточно толстые рамки и отсутствие полной комплектации. Также учитывается, что смартфон уже был в использовании, хоть и имеет идеальное состояние. Но друзья, ни в коем случае не стоит бояться б/у телефонов, если приобретаете их у надежных продавцов и в отличном состоянии.

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Google Pixel 6

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