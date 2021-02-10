Oscal Pad 18: анонсирован новый планшет с 11-дюймовым экраном, квадродинамиками и аккумулятором на 8800 мАч

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достойный ПЛАНШЕТ ДЛЯ РАБОТЫ И УЧЕНИЯ

Компания Oscal представила свой новый планшет Oscal Pad 18 с 11-дюймовым экраном. Устройство ориентировано на выполнение офисных и учебных задач, предлагая ряд полезных функций.

В частности, Oscal Pad 18 оснащен 11-дюймовой IPS матрицей с разрешением 1920х1200 пикселей. Экран поддерживает режим многооконного интерфейса и распределение плоскости для одновременной работы с несколькими программами. Также предусмотрена совместимость с магнитной клавиатурой и входящим в комплект стилусом.

Аппаратная часть представлена 8-ядерным процессором Unisoc T616, 8 или 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянного накопителя с возможностью расширения до 1 Тб с помощью карты MicroSD. Также на борту 13 Мп основная и фронтальная камеры, 4 мощных динамика, аккумулятор емкостью 8800 мАч и поддержка 4G связи и GPS.

С точки зрения программной составляющей Oscal Pad 18 работает под управлением операционной системы Android 13 и фирменной графической оболочки производителя DokeOS 3.0 с интуитивным интерфейсом.

Релиз планшета пройдет уже 11 декабря в сети AliExpress. Стартовая цена за базовую модель 8/256 Гб составит $150, а за топовый вариант 12/256 Гб нужно выложить $160. Если вы заинтересовались аппаратом – оставляем ссылку на приобретение.