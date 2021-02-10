Основатель OnePlus готовит внешне необычные смарт-часы

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В сеть выложили рендеры Nothing Watch

Парень по имени Карл Пей вместе с Питом Лау в 2013 году основали OnePlus. Несмотря на то, что компания достигла ощутимого успеха на рынке и уже создала культ производителя гиковских и лучших китайских флагманов, в сентябре прошлого года Карл Пей покинул OnePlus. Прямо говорить о том, что стало причиной ухода, никто не стал. Но поговаривают, что он был против стратегии по сближению Oppo и OnePlus.

После ухода Пей создал свою компанию с весьма неоднозначным названием Nothing. В этом году она отметилась выходом имиджевых наушников Nothing Ear (1), а теперь в ее планах выпуск смарт-часов. Каким они будут можно увидеть на рендерах, которые выложили в сеть.

И здесь создатели сделали ставку на дизайн. Прозрачность станет фишкой смарт-часов. Корпус квадратной формы, почти безрамочный дисплей и две физических клавиши управления на правой грани. Причем одна кнопка круглая, а другая прямоугольная. В плане технического оснащения новинки, нет никаких подробностей. А вот в качестве программной платформы выступит WearOS.

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Источник: twitter