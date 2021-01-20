Основные характеристики Realme Race Pro

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В сеть выложили характеристики Realme Race Pro, который удивит дисплеем и мощной зарядкой

Модельный ряд Realme разрастается до невероятных пределов. Но компании этого мало, и она готовит новую линейку с кодовым именем Koi. В рамках нее должен дебютировать флагман Realme Race Pro и произойдет это в первом квартале нынешнего года. Со ссылкой на надежный источник издание Frandroid опубликовало характеристики новинки. И нужно сказать, что они впечатляют.

Итак, по данным источника Realme Race Pro удостоится топовой платформы Snapdragon 888 и OLED‑дисплея диагональю 6,8 дюйма. Фишкой экрана станет поддержка частоты обновления 160 Гц и разрешение 3200х1440 точек. Смартфону приписывают до 12 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR5, флеш-накопитель вместимостью 128/256/512 Гб и тройную тыльную камеру 64 Мп + 13 Мп + 13 Мп.

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Чем еще удивлять Realme Race Pro будет так это аккумулятором емкостью 5000 мАч, который можно будет зарядить на мощности 125 Вт. Напомним, что еще в прошлом году Realme презентовала фирменную технологию быстрой зарядки Ultra Dart Fact Charging, которая и найдет свое применение в новом флагмане. В качестве программной платформы выступит Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0.

Помимо Realme Race Pro в первом квартале нынешнего года компания должна презентовать Realme X9 и Realme X9 Pro, где последний из новичков будет интересен чипом Dimensity 1200 и 108 Мп датчиком в основной камере.

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Источник: frandroid