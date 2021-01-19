Готовится к выпуску бюджетный Realme C20

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В сети появились характеристики Realme C20

В портфолио Realme линейка С позиционируется как бюджетная и вскоре компания представит Realme C20. В прошлом месяце смартфон прошел процедуру сертификации в ведомстве Таиланда, а теперь информация о нем появилась на сайте розничного торговца.

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Сообщается, что Realme C20 построен на базе восьмиядерного чипа Helio G35, который уже знаком нам по моделям Realme C11, Realme C12 и Realme C15. В оснащение новинки войдет IPS‑дисплей с диагональю 6,5 дюйма разрешением HD+ (1600х720 пикселей), фронтальная камера на 5-мегапикселей и операционная система Android 10.

На задней панели компания установила квадратный блок основной камеры, но при этом датчик изображения всего один на 8-мегапикселей. В активе Realme C20 аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 10 Вт, 2 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 32 Гб. Ожидается, что ценник на новинку составит $117.

На днях глава Realme сообщил о том, что они стали самым быстрорастущим брендом на рынке в течение двух кварталов подряд в прошлом году, а по итогам всего прошлого года компания стала седьмой в мире. Ее продукция представлена в 61 стране по миру и в 12 из них Realme входит в пятерку лучших брендов.

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В 2021 году компания планирует расширить географию продаж и откроет тысячи розничных точек по всему миру. Среди прочего Realme хочет насытить рынок своими 5G‑смартфонами.

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Источник: gizmochina