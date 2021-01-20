Realme X9 будет тонким, а Realme X9 Pro примкнет к субфлагманам нынешнего года

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Компания дразнит тонким корпусом Realme X9, а сетевые источники обещают в Realme X9 Pro чип Dimensity 1200, камеру на 108 Мп и 120-Гц экран

Линейка X в модельном ряду Realme вмещает в себя флагманские решения компании. В прошлом году в ее рамках вышло несколько интересных моделей, но, похоже, что в нынешнем году компания пересмотрит подход к созданию топовых решений. Производитель уже начал промо-кампанию и обещает Х-будущее.

Теперь стало известно, что нас ждет анонс Realme X9 и Realme X9 Pro. Среди достоинств новинок может оказаться тонкий корпус. По крайней мере, на этой особенности, предположительно, Realmi X9 акцентирует внимание генеральный директор компании снимком в Twitter. Чтобы подчеркнуть тонкость стана, новинка соседствует со стопочкой из шести кредитных карточек.

Среди прочего фотография позволяет разглядеть на нижнем торце порт USB Type-C, слот для SIM-карт и решетку для динамика. В цветовой палитре корпусов найдется место оранжевому градиенту и подобное решение мы видели в недавно анонсированном Realme V15.

О характеристиках Realme X9 ничего неизвестно, а вот о Realme X9 Pro кое-какие сведения слили в сеть. Сообщается, что «прошка» предложит чип Dimensity 1200 с тактовой частотой 3,0 ГГц, OLED-дисплей диагональю 6,4 дюйма разрешением 2400х1080 точек и частотой обновления 120 Гц.

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Обещают до 12 Гб оперативной памяти LPDDR5, 128/256 Гб постоянной и аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой. На тыльной стороне должны установить систему из трех датчиков, где главный на 108 Мп, а дополнят его два модуля по 13 Мп каждый. Работать Realme X9 Pro должен под управлением ОС Android 11 с фирменной оболочкой Realme UI 2.0.

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Источники: twitter, frandroid