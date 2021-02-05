Особенный флагман от Realme покажут после Китайского нового года

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Realme обещает, что новый флагман будет особенным в плане нейминга

Когда в прошлом году Qualcomm представила свой флагманский чип Snapdragon 888, целый ряд компаний поспешили сообщить о своем желании выпустить мобильник с ним на борту. Среди тех, кто объявил о намерении представить флагман с новой платформой была Realme. Предположительно, на рынке он появится с названием Realme Race Pro.

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Анонс топового устройства ожидается в первом квартале нынешнего года. Сегодня глава отдела компании по связям с общественностью подтвердил намерение производителя выпустить в первой декаде нынешнего года флагман и пообещал, что он будет «особенным» в плане нейминга. В чем будет его эксклюзивность, не сообщается. Топ-менеджер Realme лишь сообщил о том, что флагман анонсируют после празднования Китайского нового года, которое завершится в Поднебесной 18 февраля.

По слухам, Realme Race Pro должен получить 6,8-дюймовый OLED‑дисплей с частотой обновления 160 Гц и разрешением 3200х1440 пикселей, до 12 Гб оперативной памяти, батарейку емкостью 5000 мАч с быстрой 125-ваттной зарядкой. Тыльная камера должна получить четыре датчика, три из которых разрешением 64 Мп + 13 Мп + 13 Мп.

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Источник: gizmochina