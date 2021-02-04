Часы Realme Watch 2 Pro прошли сертификацию. Что стало известно?

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В сети появились первые данные о Realme Watch 2 Pro. В чём отличия от Realme Watch 2 ? ﻿

Не так давно была новость о новых смарт-часах от Realme, модели Realme Watch 2.

Сегодня в сети появились более детальные данные о второй модели в этой линейке - Realme Watch 2 Pro. Согласно утечке, которая основана на новой информации в базе сертификации FCC, есть первые знаковые отличия между моделями.

Автономность. Realme Watch 2 Pro будут иметь аккумулятор ёмкостью 390 мАч. Для сравнения - Realme Watch 2 ожидается с аккумулятором на 305 мАч. Обе модели сильно прокачались в сравнении с первым поколением часов.

Согласно эскизам из интернета, часы будут иметь такой же прямоугольный дисплей. Пока неясен вопрос: дисплей у обеих моделей будет одинаковый и составит 1,4 дюйма (как в первом поколении)? Или Realme Watch 2 Pro будет чуть крупнее? Если так, тогда более понятно зачем часам более ёмкий аккумулятор, и куда его разместить. Необходимо подождать официальной информации.

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Повышение ёмкости батарее также вызвало повышение мощности зарядки, теперь она будет составлять 2.5 Вт, что вполне достаточно для таких маленьких аккумуляторов.

Более подробная информация, как и ориентировочная цена, наверняка всплывут очень скоро.

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Источник : mysmartprice.com﻿