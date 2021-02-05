Представлен Realme V11 с 5G и батарейкой на 5000 мАч

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Realme продолжает выпуск 5G-смартфонов и очередная новинка — Realme V11

От некогда стройного и логичного модельного ряда Realme, похоже, ничего не осталось. Смартфоны выходят хаотично по одной понятной компании логике. Так, месяц назад она представила Realme V15 и вот сегодня она неожиданно вывела на рынок Realme V11. В числе преимуществ новинки производитель отмечает поддержку сетей пятого поколения и емкую батарейку.

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Весит Realme V11 всего 186 грамм и это несмотря на то, что внутри скрывается батарейка емкостью 5000 мАч. Построен он на базе 7-нанометрового чипа Dimensity 700, обладает 4/6 Гб оперативной и 128 Гб постоянной с возможностью ее расширения при помощи карт microSD до 1 ТБ.

Среди прочего заявлена поддержка технологии динамического расширения памяти DRE, которая позволяет виртуально увеличивать 6 Гб памяти до 8 Гб. Нечто подобное в прошлом году представила Huawei, где посредством группового динамического сжатия, где объединяется flash-память и super-память, а в итоге 8 Гб становятся 10 Гб и 12 Гб — 14 Гб.

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Realme V11 получил 6,5-дюймовый дисплей, боковой сканер отпечатков пальцев, двойную основную камеру 13 Мп (f/2.2) + 2 Мп (f/2.4, датчик глубины), порт USB Type-C и быструю 18-ваттную зарядку. Продажи смартфона в Китае стартовали с сегодняшнего дня и за базовую версию с 4/128 Гб запросили $185, а версия с 6/128 Гб оценена в $216.

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Источник: mydrivers