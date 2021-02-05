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Представлен Realme V11 с 5G и батарейкой на 5000 мАч

05.02.2021 555 1

Realme продолжает выпуск 5G-смартфонов и очередная новинка — Realme V11

От некогда стройного и логичного модельного ряда Realme, похоже, ничего не осталось. Смартфоны выходят хаотично по одной понятной компании логике. Так, месяц назад она представила Realme V15 и вот сегодня она неожиданно вывела на рынок Realme V11. В числе преимуществ новинки производитель отмечает поддержку сетей пятого поколения и емкую батарейку.

 

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Весит Realme V11 всего 186 грамм и это несмотря на то, что внутри скрывается батарейка емкостью 5000 мАч. Построен он на базе 7-нанометрового чипа Dimensity 700, обладает 4/6 Гб оперативной и 128 Гб постоянной с возможностью ее расширения при помощи карт microSD до 1 ТБ.

 

Представлен Realme V11 с 5G и батарейкой на 5000 мАч – фото 1

 

Среди прочего заявлена поддержка технологии динамического расширения памяти DRE, которая позволяет виртуально увеличивать 6 Гб памяти до 8 Гб. Нечто подобное в прошлом году представила Huawei, где посредством группового динамического сжатия, где объединяется flash-память и super-память, а в итоге 8 Гб становятся 10 Гб и 12 Гб — 14 Гб.

 

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Realme V11 получил 6,5-дюймовый дисплей, боковой сканер отпечатков пальцев, двойную основную камеру 13 Мп (f/2.2) + 2 Мп (f/2.4, датчик глубины), порт USB Type-C и быструю 18-ваттную зарядку. Продажи смартфона в Китае стартовали с сегодняшнего дня и за базовую версию с 4/128 Гб запросили $185, а версия с 6/128 Гб оценена в $216.

 

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Источник: mydrivers

Realme V11
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 05.02.2021

Комментарии

Ваулин Дмитрий 0
как мы видели на примере Сяоми цифры и цены мало что значат. Надо смотреть хороший ли экран, как снимают камеры. И тогда уже можно будет понять стоит ли покупать этот аппарат. Возможно есть какая то нижняя цена, ниже которой нет смысла искать. Например Xiaomi redmi note 8t стоит 14 т.р. всё что меньше- в общем звонилки.
05.02.2021 09:06

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Представлен Realme V11 с 5G и батарейкой на 5000 мАч