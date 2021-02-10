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OSOM OV1 меняют аппаратную платформу

21.05.2022 149 0

Команда, которая создавала Essential Phone, оказавшись не удел, решила не растрачивать свои навыки и создать близкий к эталонному Android-смартфон. Главный акцент будет сделан на конфиденциальность и защиту данных. Новинка будет именоваться OSOM OV1 и ее формальный анонс состоялся еще в конце прошлого года, но коммерческий релиз пройдет ближе к концу года.

 

Первоначально планировалось, что аппаратной основой OSOM OV1 станет чипсет Snapdragon 888, но компания решила заменить его на более актуальный вариант. Вчера компания напомнила о себе и о своем творении, опубликовав твит, извещающий, что ее первый смартфон получит Snapdragon 8 + Gen 1. Шаг вполне оправданный и логичный, учитывая, когда выйдет OSOM OV1.

 

Известно, что смартфон получит премиальные материалы. Так, экран будет прикрывать закаленное стекло Gorilla Glass Victus, каркас изготовят из нержавеющей стали, тыльная панель будет керамической и кнопки предложат из титана. Дисплей будет OLED с высокой частотой обновления, фронталка на 16 Мп и основная камера предложит два датчика изображения 48 Мп + 12 Мп. Обещают в комплекте специальный кабель с переключателем, который будет работать в двух режимах: на зарядку или передачу данных.

 

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Источник: phonearena

OSOM OV1
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 21.05.2022

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OSOM OV1 меняют аппаратную платформу