OSOM OV1: смартфон от команды разработчиков Essential Phone с высоким уровнем конфиденциальности

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Новинка получит глубоко переработанный Android

Энди Рубин, один из создателей Android, организовал свой стартап Essential, который в 2017 году выпустил свой первый и единственный смартфон. Его выход сопровождался чередой скандалов и громким информационным шумом. Essential Phone с треском провалился и компания решила на этом закончить с экспериментами на рынке смартфонов. А в этом году у Essential появился новый владелец — Nothing, стартап созданный основателем OnePlus Питом Лау.

Ряд бывших сотрудников Essential объединились и создали свой стартап OSOM. Возглавил его Джейсон Китс, в биографии которого есть опыт работы в Apple. Не так давно журналисты Android Police побеседовали с ним и узнали о планах компании. Оказалось, что они хотят выпустить свой смартфон OSOM OV1 и даже показали его.

Основная идея OSOM OV1 — высокий уровень конфиденциальности. Уже и оценили его — в 100 раз выше, чем предлагают обычные Android-смартфоны. При взгляде на тыльную сторону OSOM OV1 в глаза бросается его сходство с Fairphone 4. Такой схожестью новинка обязана оформлению тыльной камеры.

Особое внимание будет уделено программному обеспечению и Android подвергнется глубокой «переделке». Стоит цель позволить пользователю лучше контролировать работу устройства, лучше знать, какие запросы посылают приложения и свести до минимума объем данных, которые отправляются на серверы Google.

Сейчас компания не рассекречивает информацию о характеристиках OSOM OV1, приберегая их до выставки MWC 2022, где планируют представить смартфон. А вот продажи его обещают начать летом следующего года. Если, конечно, у компании хватит средств на его выпуск. На данный момент ей удалось привлечь инвестиций на сумму всего $20 млн. Для сравнения, у Essential было 300 миллионов долларов США до запуска своего смартфона.

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Источник: androidpolice