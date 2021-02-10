Последний флагман POCO с выдвижной камерой скоро получит новую прошивку MIUI 14

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Прошивка MIUI 14 для Poco F2 Pro уже на последних этапах тестирования

Poco F2 Pro является легендарным флагманом компании одной из основных фишек которого является выдвижная камера и в результате этого дисплей без вырезов и дыр. Он вышел в далеком по меркам мобильной индустрии 2020 года и из коробки имел MIUI 11 на Andriod 10. Сейчас он уже получил два крупных обновления Android и Фирменной оболочки и многие пользователи задавались вопросом достанется ли им свежая MIUI 14 .

И вот сегодня стало достоверно известно, что новой прошивке быть. Правда, тестовая предрелизная версия ПО под названием V14.0.1.0.SJKCNXM предназначена для китайской версии Redmi K30 Pro, но фактически это тот же смартфон. Небольшой ложкой дегтя является то, что прошивка основана на 12 версии Android, но на функционал оболочки негативным образом это повлиять не должно. Выход глобальной версии ожидается в конце марта назад ждать недолго.

В общем, очень интересно услышать отзывы от реальных пользователей как чувствует себя выдвижная камера после двух лет пользования. Технология была очень интересная, но у массы она не ушла и от нее отказались, верен ли это был шаг со стороны производителей, все ли работает нормально и вы и сейчас не прочь приобрести смартфон с подобной камерой. Пишите свои мысли в комментариях, а мы будем следить за поступлением новой информации относительно этой модели, и сообщим вам, когда будет возможность загрузить глобальную версию.

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Источник: xiaomiui