Осторожно фейки и манипуляции!

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Помимо сражений на полях битвы идет информационная война. Социальные сети, мессенджеры и сайты завалены фейками, цель которых вызвать страх, посеять панику и играть на эмоциях людей. В условиях чрезмерной политизации и войны важно уметь отличать фейки от достоверной информации. Сотрудники Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины собрали манипуляции, фейки и недостоверную информацию, вбросом которых занимается РФ в последнее время.

Одна из последних безумных и сфабрикованных историй — на стороне украинской армии воюют бойцы ПВК «Группа передового наблюдения», которые исповедуют сатанинские взгляды. Это откровенный фейк, как и информация о том, что по инициативе бойцов батальона «Азов» в Луганской области на протяжении восьми лет функционировал концлагерь, где истязали, пытали и издевались над русскоязычными местными жителями.

Манипуляцией является усилившаяся агрессивная риторика со стороны России в части возможности начала ядерной войны. В частности, они не исключают наступление Апокалипсиса и что «вот-вот громыхнет уже совсем по-настоящему». Разумная часть мозга российских политиков отключается, и они бряцают ядерным оружием. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия может использовать ядерное оружие в случае угрозы самому существованию страны. Среди собственного же населения российские пропагандисты упорно распространяют угрозу ядерным оружием Польше.

Чтобы породить панику и распри среди жителей Закарпатья, представители венгерского сообщества начали получать на свои телефоны СМС-сообщения на украинском языке с угрозами. И это манипуляция.

Средства массовой информации в РФ также пытаются создать картинку того, что они не едины в своем порыве «освободительной миссии», люди в других стран якобы поддерживают войну в Украине. В частности, по российским СМИ прокатилась информация о демонстрации в Нью-Йорке в поддержку россиян, где митингующие несли плакаты, что они считают врагами НАТО и украинских националистов.

Интересно, что при этом российские СМИ не удосужились привести источник, откуда взята информация, а сослались на «местные СМИ». Материал они сопроводили странным фото, где митингующих всего пять человек и установить, где сделано фото, невозможно. И эту новость российские средства массовой информации постят уже не первый раз. Впервые о митинге ресурсы в России сообщали 27 февраля, но без фото, и на днях они вновь вбросили эту же новость. При этом они предпочитают замалчивать то, что по разным городам мира прокатилась волна митингов, осуждающих войну в Украине и где Путина называли Гитлером и фашистом нашего времени.

Источник: facebook