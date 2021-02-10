Отбросьте провода. Motorola научит устройства заряжаться по «воздуху»

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Motorola показала воздушную зарядку в действии

Xiaomi была первым крупным брендом, продемонстрировавшим в начале года технологию воздушной зарядки Mi Air Charge, позволяющую пользователям заряжать свои устройства по «воздуху». Motorola в мае также бегло анонсировала собственный аналог — Motorola Air Charging. Сегодня она решила продемонстрировать ее работу и рассказать о ней больше.

Motorola Air Charging не требует кабелей для зарядки и не ограничивается местоположением источника питания. Как только пользователь войдет в комнату, смартфон начнет заряжаться автоматически без индуктивности. Технология способна сама обнаруживать гаджеты в зоне действия и можно заряжать одновременно четыре устройства, расположенные на расстоянии 3-х метров.

Воздушная док-станция состоит из 1600 антенн, которые могут заряжать четыре устройства одновременно и не имеет значения, заблокированы они или нет. Сигнал способен проходить через бумагу и прочие препятствия, а также станция приостановит зарядку, если обнаружит нахождение человека в зоне ее действия благодаря встроенной технологии биологического мониторинга.

К сожалению, Motorola предпочла не озвучивать ту скорость с которой проходит воздушная зарядка. Инсайдеры же ориентируют нас на то, что ее мощность не превышает 5 Вт, и это совсем скромно. На зарядку устройств с батарейками мощностью от 4000 мАч до 5000 мАч будет уходить много времени, поэтому эффективность такой зарядки под вопросом.

С другой стороны, даже 5 Вт будет вполне достаточно, чтобы поддерживать зарядку устройств, если пользователь, например, в течение дня находится в кабинете и комнате. Также такой зарядки достаточно, чтобы зарядить Bluetooth-наушники или смарт-часы.

Ожидается, что в будущем Motorola добавит некоторые новые особенности, например, многоразмерные антенны, создание связи между несколькими устройствами и интеллектуальную частотную модуляцию AI. Motorola Air Charging также будет совместима с протоколом беспроводной зарядки Qi, что откроет путь для коммерческой реализации технологии Air Charging.

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Источник: androidauthority