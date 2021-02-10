Отдали время Интернету: смартфоны повинны в суициде молодежи

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Жизнь в виртуальном мире приводит к нарушению психики

Недавний отчет экспертов компании Sapien Labs вызвал огромный резонанс в сети. Они пришли к выводу, что использование смартфонов может привести к проблемам с психическим здоровьем. В зоне риска молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.

По их данным, до того как всемирная паутина поглотила подростков и не только, большинство проводили много времени со своими сверстниками или членами семьи, предпочитая живое общение. Теперь же они отдают предпочтение виртуальному общению или времяпрепровождению в сети вместо реального. Эксперты пришли к выводу, что время, которое пользователи посвящают живому общению сократилось в десять раз.

Сведение до минимума социального взаимодействия между людьми приводит к тому, что моледежь не может овладеть важными навыками, такими как умение читать выражение лица, язык тела, физическое прикосновение, считывать эмоциональную реакцию и решать конфликт. При этом Sapien Labs заявляет, что отсутствие адаптации к социальной среде заставляет людей изолироваться от реального мира и они более склонны к суициду. Сейчас люди предпочитают проводить 7-10 часов сети.

При составлении отчета в основу были положены данные о пользователях из 34 стран мира, где еще до начала пандемии было замечено падение психологического благополучия среди молодежи. Само ухудшение психологического здоровья началось с 2010 года и это совпало с ростом использования смартфонов и интернета.

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Источник: gizchina