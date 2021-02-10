Отказ от механических кнопок: добро или зло? Вот что вы сказали нам

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Оказалось, что есть немало тех, кто приветствует переход на сенсорные кнопки

Механические клавиши — прошлый век. Такую мысль транслировали и воплощали в жизнь ряд производителей смартфонов. Они предлагают сенсорные элементы управления, избавляя пользователей от всякого рода лишних нажатий по физическим кнопкам. Но массового выхода устройств по последнему слову техномоды не произошло. Далеко не всем зашла такая инициатива.

Но это не значит, что производители прекратят свои попытки заменить физические клавиши на виртуальные. Поэтому мы решили выяснить у вас, заходит ли вам идея отказа от механических кнопок управления и уверены ли вы, что такое решение будет комфортным. Для этого на нашем Telegram-канале Andro news мы организовали опрос на тему: как вы относитесь к замене механических кнопок в смартфонах на сенсорные?

Итоги народного плебисцита показали, что почти треть (30%) готовы подхватить эту моду и положительно относятся ней. Тогда как 36% пользователей высказались против такого решения. Как оказалось, треть (34%) не определились в своих предпочтениях, а все по причине отсутствия опыта работы с аппаратом, обладающим сенсорными клавишами.

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Скорее всего, среди тех, кто высказался за или против сенсорных кнопок, есть немало тех, кто определился в своих предпочтениях, не эксплуатировали мобильник с виртуальными кнопками. Поэтому все же объективным это голосование назвать можно с большой натяжкой. Многие сделали выводы исходя из внутренних убеждений и отзывов обзорщиков.

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