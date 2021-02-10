Отличия Samsung Galaxy Watch 4 от Galaxy Watch 4 Classiс
В чем разница между Samsung Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic? Если вы планируете прикупить новые смарт-часы Galaxy, вам необходимо понимать, чем они отличаются, а какие черты у них схожи.
Новое поколение смарт-часов стало продолжением Samsung Galaxy Watch Active 2 и Samsung Galaxy Watch 3. При этом стандартные часы Galaxy Watch 4 отказались от бренда Active, но стильный и спортивный внешний облик здесь определенно от предшественников. Galaxy Watch 4 Classic со своей стороны стремятся выглядеть как классические часы с кожаным ремешком и вращающимся безелем.
По своему внешнему облику и внутреннему содержанию Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic весьма схожи. От нового программного обеспечения Wear и оболочки One UI до датчика состояния 3-в-1 и обширной коллекции циферблатов - опыт работы будет идентичен. Ключевые же отличия сводятся к габаритам устройств и их стоимости.
Оба гаджета предложили плоские грани со скругленными краями и на правой стороне находится парочка функциональных кнопок, на обратной стороне корпуса — датчики. Galaxy Watch 4 Classic немного крупнее, и у них есть вращающийся безель из нержавеющей стали в верхней части. Тогда как Galaxy Watch 4 имеют сужающуюся черную рамку сверху и в качестве материала корпуса избрали алюминий.
Samsung Galaxy Watch 4 доступны в двух размерах корпуса: 40 мм и 44 мм. Цветовая палитра состоит из четырех цветов: черный и серебристый доступны для обоих размеров корпуса, зеленый - только для 44 мм версии, а розовое золото эксклюзив для 40 мм вариации. Заявлена защита по классу MIL-STD-810G и водонепроницаемость 5АТМ.
Модель 40 мм удостоилась 1,2-дюймового дисплея Super AMOLED разрешением 396x396 пикселей. Версия на 44 мм предлагает 1,4-дюймовый экран Super AMOLED разрешением 450x450 точек.
Galaxy Watch 4 Classic также поставляются в двух размерах корпуса: 42 мм и 46 мм. Выбор цветов ограничен двумя вариантами: черный и серебристый. 42-миллиметровая модель оснащена 1,19-дюймовым Super AMOLED-дисплеем разрешением 396x396 точек, а 46-миллиметровая версия получила 1,4-дюймовый дисплей разрешением 450x450 пикселей.
Экраны Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic защищены стеклом Corning Gorilla Glass DX и предложили функцию Always on Display. Смарт-часы обладают классом защиты MIL-STD 810G и водонепроницаемостью до 5 АТМ.
Samsung Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic построены на 5-нм чипе Exynos W920, предлагают 1,5 Гб оперативной памяти и 16 Гб встроенной. Оба устройства работают на новой платформе Wear OS 3 с надстройкой One UI Watch 3 от Samsung.
44-миллиметровая версия Galaxy Watch 4 и 46-миллиметровая Galaxy Watch 4 Classic питаются от батарейки емкостью 361 мАч, а жизнедеятельность Galaxy Watch 4 на 40 мм и Galaxy Watch 4 Classic на 42 мм обеспечивает аккумулятор на 247 мАч.
Samsung Galaxy Watch 4, и Watch 4 Classic предлагают идентичный набор датчиков для отслеживания физической активности и мониторинга сна. У обоих есть датчик BioActive, который регистрирует частоту сердечных сокращений, есть возможность провести анализ биоэлектрического импеданса.
Это позволяет пользователям контролировать артериальное давление, обнаруживать нерегулярное сердцебиение AFib, измерять кислород в крови и рассчитывать состав тела, последний из которых включает в себя, среди прочего, расчет процента скелетных мышц и жировой прослойки.
Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic получили GPS, NFC для Google Pay и Samsung Health. В новинках обновили функцию мониторинга сна и есть возможность узнать уровень храпа.
|
|
Galaxy Watch 4
|
Galaxy Watch 4Classic
|
Версии
|
40 мм/44 мм
|
42 мм/46 мм
|
Размеры корпуса
|
44 мм (44,4 × 43,3 × 9,8 мм);
40 мм (40,4 × 39,3 × 9,8 мм)
|
46 мм (45,5×45,5×11 мм);
42 мм (41,5×41,5×11,2 мм)
|
Вес
|
44 мм (30,3 г);
40 мм (25,9 г)
|
46 мм (52 г);
42 мм (46,5 г)
|
Дисплей (размер)
|
44 мм (1,36 дюйма 450х450);
40 мм (1,19 дюйма, 396х396)
|
46 мм (450x450 пикселей);
42 мм (396x396 пикселей)
|
Экран
|
круглый Super AMOLED, цветной, Always On Display, защитноестекло Corning Gorilla DX+
|
Аккумулятор
|
44 мм (361 мАч)
40 мм (247 мАч)
|
46 мм (361 мАч)
42 мм (247 мАч)
|
Автономность
|
до 40 часов
|
Влагозащита
|
до 50 метров (5 ATM)
|
Датчики
|
акселерометр,
барометр,
гироскоп,
геомагнитный датчик,
датчик света,
датчик Samsung BioActive (пульсометр, ЭКГ и BIA)
|
GPS
|
GPS, Glonass, Beidou, Galileo
|
Процессор
|
Exynos W920 (5 нм)
|
Память
|
1,5 Гб ОЗУ, 16 Гб флеш-накопитель
|
Операционная система
|
Android Wear 3.0, OneUI Watch 3
|
Связь
|
Bluetooth 5.0,
Wi-Fi b/g/n
|
NFC
|
есть
|
Цвет
|
серебристый, черный, розовое золото
|
серебристый, черный
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