Отличия Samsung Galaxy Watch 4 от Galaxy Watch 4 Classiс

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В чем разница между Samsung Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic? Если вы планируете прикупить новые смарт-часы Galaxy, вам необходимо понимать, чем они отличаются, а какие черты у них схожи.

Новое поколение смарт-часов стало продолжением Samsung Galaxy Watch Active 2 и Samsung Galaxy Watch 3. При этом стандартные часы Galaxy Watch 4 отказались от бренда Active, но стильный и спортивный внешний облик здесь определенно от предшественников. Galaxy Watch 4 Classic со своей стороны стремятся выглядеть как классические часы с кожаным ремешком и вращающимся безелем.

По своему внешнему облику и внутреннему содержанию Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic весьма схожи. От нового программного обеспечения Wear и оболочки One UI до датчика состояния 3-в-1 и обширной коллекции циферблатов - опыт работы будет идентичен. Ключевые же отличия сводятся к габаритам устройств и их стоимости.

Оба гаджета предложили плоские грани со скругленными краями и на правой стороне находится парочка функциональных кнопок, на обратной стороне корпуса — датчики. Galaxy Watch 4 Classic немного крупнее, и у них есть вращающийся безель из нержавеющей стали в верхней части. Тогда как Galaxy Watch 4 имеют сужающуюся черную рамку сверху и в качестве материала корпуса избрали алюминий.

Samsung Galaxy Watch 4 доступны в двух размерах корпуса: 40 мм и 44 мм. Цветовая палитра состоит из четырех цветов: черный и серебристый доступны для обоих размеров корпуса, зеленый - только для 44 мм версии, а розовое золото эксклюзив для 40 мм вариации. Заявлена защита по классу MIL-STD-810G и водонепроницаемость 5АТМ.

Модель 40 мм удостоилась 1,2-дюймового дисплея Super AMOLED разрешением 396x396 пикселей. Версия на 44 мм предлагает 1,4-дюймовый экран Super AMOLED разрешением 450x450 точек.

Galaxy Watch 4 Classic также поставляются в двух размерах корпуса: 42 мм и 46 мм. Выбор цветов ограничен двумя вариантами: черный и серебристый. 42-миллиметровая модель оснащена 1,19-дюймовым Super AMOLED-дисплеем разрешением 396x396 точек, а 46-миллиметровая версия получила 1,4-дюймовый дисплей разрешением 450x450 пикселей.

Экраны Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic защищены стеклом Corning Gorilla Glass DX и предложили функцию Always on Display. Смарт-часы обладают классом защиты MIL-STD 810G и водонепроницаемостью до 5 АТМ.

Samsung Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic построены на 5-нм чипе Exynos W920, предлагают 1,5 Гб оперативной памяти и 16 Гб встроенной. Оба устройства работают на новой платформе Wear OS 3 с надстройкой One UI Watch 3 от Samsung.

44-миллиметровая версия Galaxy Watch 4 и 46-миллиметровая Galaxy Watch 4 Classic питаются от батарейки емкостью 361 мАч, а жизнедеятельность Galaxy Watch 4 на 40 мм и Galaxy Watch 4 Classic на 42 мм обеспечивает аккумулятор на 247 мАч.

Samsung Galaxy Watch 4, и Watch 4 Classic предлагают идентичный набор датчиков для отслеживания физической активности и мониторинга сна. У обоих есть датчик BioActive, который регистрирует частоту сердечных сокращений, есть возможность провести анализ биоэлектрического импеданса.

Это позволяет пользователям контролировать артериальное давление, обнаруживать нерегулярное сердцебиение AFib, измерять кислород в крови и рассчитывать состав тела, последний из которых включает в себя, среди прочего, расчет процента скелетных мышц и жировой прослойки.

Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic получили GPS, NFC для Google Pay и Samsung Health. В новинках обновили функцию мониторинга сна и есть возможность узнать уровень храпа.