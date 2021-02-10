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Отличия Samsung Galaxy Watch 4 от Galaxy Watch 4 Classiс

09.09.2021 495 0

В чем разница между Samsung Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic? Если вы планируете прикупить новые смарт-часы Galaxy, вам необходимо понимать, чем они отличаются, а какие черты у них схожи.

 

Отличия Samsung Galaxy Watch 4 от Galaxy Watch 4 Classiс – фото 1

 

Новое поколение смарт-часов стало продолжением Samsung Galaxy Watch Active 2 и Samsung Galaxy Watch 3. При этом стандартные часы Galaxy Watch 4 отказались от бренда Active, но стильный и спортивный внешний облик здесь определенно от предшественников. Galaxy Watch 4 Classic со своей стороны стремятся выглядеть как классические часы с кожаным ремешком и вращающимся безелем.

 

По своему внешнему облику и внутреннему содержанию Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic весьма схожи. От нового программного обеспечения Wear и оболочки One UI до датчика состояния 3-в-1 и обширной коллекции циферблатов - опыт работы будет идентичен. Ключевые же отличия сводятся к габаритам устройств и их стоимости.

 

Оба гаджета предложили плоские грани со скругленными краями и на правой стороне находится парочка функциональных кнопок, на обратной стороне корпуса — датчики. Galaxy Watch 4 Classic немного крупнее, и у них есть вращающийся безель из нержавеющей стали в верхней части. Тогда как Galaxy Watch 4 имеют сужающуюся черную рамку сверху и в качестве материала корпуса избрали алюминий.

 

Отличия Samsung Galaxy Watch 4 от Galaxy Watch 4 Classiс – фото 2

 

Samsung Galaxy Watch 4 доступны в двух размерах корпуса: 40 мм и 44 мм. Цветовая палитра состоит из четырех цветов: черный и серебристый доступны для обоих размеров корпуса, зеленый - только для 44 мм версии, а розовое золото эксклюзив для 40 мм вариации. Заявлена защита по классу MIL-STD-810G и водонепроницаемость 5АТМ.

 

Модель 40 мм удостоилась 1,2-дюймового дисплея Super AMOLED разрешением 396x396 пикселей. Версия на 44 мм предлагает 1,4-дюймовый экран Super AMOLED разрешением 450x450 точек.

 

Galaxy Watch 4 Classic также поставляются в двух размерах корпуса: 42 мм и 46 мм. Выбор цветов ограничен двумя вариантами: черный и серебристый. 42-миллиметровая модель оснащена 1,19-дюймовым Super AMOLED-дисплеем разрешением 396x396 точек, а 46-миллиметровая версия получила 1,4-дюймовый дисплей разрешением 450x450 пикселей.

 

Отличия Samsung Galaxy Watch 4 от Galaxy Watch 4 Classiс – фото 3

 

Экраны Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic защищены стеклом Corning Gorilla Glass DX и предложили функцию Always on Display. Смарт-часы обладают классом защиты MIL-STD 810G и водонепроницаемостью до 5 АТМ.

 

Samsung Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic построены на 5-нм чипе Exynos W920, предлагают 1,5 Гб оперативной памяти и 16 Гб встроенной. Оба устройства работают на новой платформе Wear OS 3 с надстройкой One UI Watch 3 от Samsung.

 

44-миллиметровая версия Galaxy Watch 4 и 46-миллиметровая Galaxy Watch 4 Classic питаются от батарейки емкостью 361 мАч, а жизнедеятельность Galaxy Watch 4 на 40 мм и Galaxy Watch 4 Classic на 42 мм обеспечивает аккумулятор на 247 мАч.

 

Отличия Samsung Galaxy Watch 4 от Galaxy Watch 4 Classiс – фото 4

 

Samsung Galaxy Watch 4, и Watch 4 Classic предлагают идентичный набор датчиков для отслеживания физической активности и мониторинга сна. У обоих есть датчик BioActive, который регистрирует частоту сердечных сокращений, есть возможность провести анализ биоэлектрического импеданса.

 

Это позволяет пользователям контролировать артериальное давление, обнаруживать нерегулярное сердцебиение AFib, измерять кислород в крови и рассчитывать состав тела, последний из которых включает в себя, среди прочего, расчет процента скелетных мышц и жировой прослойки.

 

Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic получили GPS, NFC для Google Pay и Samsung Health. В новинках обновили функцию мониторинга сна и есть возможность узнать уровень храпа.

   

 

Galaxy Watch 4

Galaxy Watch 4Classic

Версии

40 мм/44 мм

42 мм/46 мм

Размеры корпуса

44 мм (44,4 × 43,3 × 9,8 мм);

40 мм (40,4 × 39,3 × 9,8 мм)

46 мм (45,5×45,5×11 мм);

42 мм (41,5×41,5×11,2 мм)

Вес

44 мм (30,3 г);

40 мм (25,9 г)

46 мм (52 г);

42 мм (46,5 г)

Дисплей (размер)

44 мм (1,36 дюйма 450х450);

40 мм (1,19 дюйма, 396х396)

46 мм (450x450 пикселей);

42 мм (396x396 пикселей)

Экран

круглый Super AMOLED, цветной, Always On Display, защитноестекло Corning Gorilla DX+

Аккумулятор

44 мм (361 мАч)

40 мм (247 мАч)

46 мм (361 мАч)

42 мм (247 мАч)

Автономность

до 40 часов

Влагозащита

до 50 метров (5 ATM)

  

 

Датчики

акселерометр,

барометр,

гироскоп,

геомагнитный датчик,

датчик света,

датчик Samsung BioActive (пульсометр, ЭКГ и BIA)

GPS

GPS, Glonass, Beidou, Galileo

Процессор

Exynos W920 (5 нм)

Память

1,5 Гб ОЗУ, 16 Гб флеш-накопитель

 

Операционная система

Android Wear 3.0, OneUI Watch 3

Связь

Bluetooth 5.0,

Wi-Fi b/g/n

NFC

есть

Цвет

серебристый, черный, розовое золото

серебристый, черный
Samsung Galaxy Watch 4 Samsung Galaxy Watch 4 Classiс
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 09.09.2021

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Отличия Samsung Galaxy Watch 4 от Galaxy Watch 4 Classiс