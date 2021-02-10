Пандемия, нехватка чипов и энергетический кризис догнали и Apple

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Впервые за десять лет Apple остановила сборочные линии

Дефицит чипов является тем состоянием, в котором пребывают практически все производители электроники на рынке. Многие компании вынуждены были скорректировать сроки выхода новинок и даже отказаться от выпуска некоторых из них. Казалось, что только Apple удалось избежать этих проблем. Но, увы, они догнали и концерн из Купертино.

По данным издания Nikkei, впервые за десять лет компания вынуждена остановить сборочные линии по выпуску iPad и iPhone. Это результат энергетического кризиса в Китае из-за жестких ограничений в подаче электроэнергии. Повлиял на остановку производства и дефицит компонентов. Решение поставить на паузу выпуск устройств явно дался компании нелегко, ведь в преддверии рождественских распродаж Apple наращивала ранее производство гаджетов.

По данным источника, производство iPhone 13 в сентябре и октябре нынешнего года оказалось на 20% ниже запланированного объема. Это произошло даже несмотря на то, что компания сделала выпуск смартфонов приоритетным, отказавшись от выпуска iPad. План же по производству планшетов в итоге был сокращен вдвое.

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Источник: asia.nikkei