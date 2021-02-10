Параллельный импорт вот-вот заработает в России: параллельная реальность от чиновников

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За последние пару месяцев российский рынок электроники основательно просел. Этот период стал одним из самых неудачных: иностранные компании начали уходить или замораживать свою деятельность в России, обесценивание рубля, снижение поставок и как следствие сползание продаж вниз. Из-за отсутствия новых устройств крупные ритейлеры уже начинают осваивать нишу продажи б/у гаджетов.

В этой ситуации уповают на параллельный импорт. И чиновники свято верят в то, что это манна небесная. Другое дело, что рынок не получит товар по адекватной цене и многие попросту не смогут купить его. Не стоит рассчитывать и на адекватное гарантийное обслуживание. Но эти факты как-то не особо волнует чиновников. Главное «наказать» проклятых «буржуинов», которые вознамерились уйти и выступить против «асвабадительной миссии» в Украине. А также отрапортовать, дескать все сделали для народа. Тогда как подавляющему большинству россиян придется привыкать жить в условиях дефицита и изрядно подорожавшего импортного товара, который они не смогут себе позволить купить, учитывая отказ крупных торговых сетей продажу устройств в рассрочку.

Уже Министерство промышленности и торговли России список товаров подготовило, для которых разрешат параллельный или серый импорт. Т.е. легализуют попирание интеллектуальной собственности и прав правообладателей, практически на государственном уровне разрешат пиратство и чемоданные перевозки. Российское издание «Известия» смогло получить доступ к приказу министра промышленности и торговли с перечнем компаний. Якобы приказ уже подписан и осталось пройти процедуру регистрации в Минюсте.

Минторг подготовил список из 50 групп товаров, которые подпадают под параллельный импорт. В частности, там есть раздел с потребительской электроникой, мобильными устройствами, компьютерами и бытовой техникой. Даже указаны бренды, без которых «на Руси жить тяжело» и разрешено ввозить их продукцию на территорию России без согласия правообладателей.

В частности, хваленому российскому импортозамещению, нечего противопоставить продуктам таких компаний как Apple, Samsung, HP, Huawei, Lenovo, Nokia и Siemens. Удивляет «забота» чиновников о россиянах, которые не смогут обойтись без «доступных народных» автомобилей марок Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Tesla, Volvo. Это ж куда приятнее переживать изоляцию от цивилизованного мира, когда в гараже простого россиянина стоит новенький Bentley. Это вам не Lada из бересты эксплуатировать.

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Источник: известия