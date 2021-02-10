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Патент геймпада PlayStation, что изменит ваше восприятие игр – ИИ добрался и сюда!

04.12.2023 91 0

УМНАЯ ПОДСКАЗА

Компания Sony подала патентную заявку на контроллер DualSense нового поколения с функциями искусственного интеллекта – он способен анализировать действия игрока и подсказывать, как продвигаться дальше в игре с помощью светодиодных эффектов на кнопках.

Патент геймпада PlayStation, что изменит ваше восприятие игр – ИИ добрался и сюда! – фото 1

По патенту геймпад могут оснастить специальной машинной моделью, которая в реальном времени мониторит действия геймера. Если игрок "зависает" или не может понять, что делать дальше – система ИИ активирует подсветку на определенных кнопках или стиках геймпада. Таким образом, она показывает, какую комбинацию действий нужно выполнить в игре.

Также патент подразумевает замену сенсорного тачпада контроллера на полноценный дисплей. На нем будут высвечиваться общие подсказки для продвижения в игре.

Патент геймпада PlayStation, что изменит ваше восприятие игр – ИИ добрался и сюда! – фото 2

Подобная "интеллектуальная помощь" способна сделать сложные игровые проекты более доступными и понятными для широкого круга игроков. Хотя реализация данной технологии может занять годы, она целиком укладывается в концепцию Sony создавать "всеохватный" гейминг.

А учитывая популярность мобильных игр – это попытка перетащить "ту" аудиторию на консоли – ведь в мобильных играх гораздо проще реализовать подобные подсказки – на смартфонах все же используют управление пальцами по экрану, а не статического цвета клавиши.

Источник - gamerant

Автор: Andrii S. Дата публикации: 04.12.2023
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Патент геймпада PlayStation, что изменит ваше восприятие игр – ИИ добрался и сюда!