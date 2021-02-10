Передел рынка отменяется: Nvidia не будет покупать ARM

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Nvidia отказывается от приобретения ARM из-за давления регуляторов ряда стран

Попытка Nvidia прикупить у Softbank долю ARM завершилась крахом. Компания официально сообщила, что сделка не состоится, а в качестве причины того, что она сорвалась, назвала «серьезные проблемы с регулированием». Само заявление было сделано после того, как целый ряд регуляторных органов в США и Европе выступили против поглощения.

Несмотря на то, что покупка ARM сорвалась, Nvidia заявила, что сотрудничество обеих компаний не прекращается. Американская технологическая компания также надеется на то, что в следующем десятилетии архитектура ARM станет ключевой на рынке. Со своей стороны, британская корпорация ARM намерена выйти на биржу со своими акциями. Инвестиционная компания Softbank, которая владеет ARM, получила от Nvidia компенсацию в размере $1,25 млрд из-за срыва сделки.

Напомним, что слухи о том, что Nvidia ведет переговоры с Softbank о покупке их доли ARM, появились еще летом 2020 года. Для американской компания контроль над ARM нужен был для усиления своих позиций на мобильном рынке и получить статус безальтернативного создателя архитектур для мобильных устройств. Но именно угроза того, что Nvidia займет доминирующее положение на рынке и риск злоупотребления им, заставил регуляторные органы ряда стран высказаться против сделки и дать согласия на ее заключение.

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Источник: androidauthority