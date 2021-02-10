Переходить на iPhone 13 пользователи не особо жаждут

741

Опрос показал, что желающих перейти на iPhone 13 немного. Правда, они могут и передумать

Уже считанные дни остаются до того момента, как адепты Apple впадут в неописуемый восторг и экстаз от новых айфончиков. Можно не сомневаться в том, что компания сделает все, чтобы донести до своей аудитории всю значимость и масштабность, произошедших в iPhone 13 изменений. Естественно, что в расчете на то, что пользователи массово отправятся в магазины за новенькими iPhone. Но вот массово ли?

Читать также: Apple объявила дату анонса iPhone 13 ﻿

Остается шанс, что количество желающих обновиться будет не слишком велико. По крайней мере, недавнее исследование Saving.com показало, что только 10% владельцев устройств от Apple собираются приобрести iPhone 13 на старте продаж, тогда как 64% вовсе не собираются обновляться. Количество сомневающихся составляет 26% и окончательное решение они примут уже после анонса iPhone 13.

Судя по всему, армия тех, кто с вожделением относится к iPhone и готов обновляться ежегодно, неуклонно уменьшается. Выезжать на авторитете и маркетинге Apple становится все труднее. Пользователи ждут серьезных изменений и новшеств, а этого не происходит. Обновления носят минорный характер и особого смысла переходить на новое поколение нет.

Сегодня пользователи стали больше разбираться в технологиях и предложений на рынке хоть отбавляй. На фоне этого, чего-то действительно стоящего в iPhone 13 не будет. Разве что возможность появления спутниковой связи, которую больше всего ждут те, кто принял участие в опросе Saving.com. Но появление этой фишки под вопросом и если ее и предложат, то работать будет не везде.

Читать также: Южная Корея это сделала: Apple и Google должны будут разрешить альтернативные платежные системы в магазинах приложений ﻿

В числе факторов, которые могут подстегнуть к покупке iPhone 13, назвали более емкие аккумуляторы, более мощный чип и улучшенную камеру. Прочие моменты пользователей не особо заботят и не рассматриваются ими в качестве стимулов обновляться. Сама Apple, естественно, считает иначе и уверена, что сможет продать рекордное количество iPhone 13 и увеличила объем их производства в сравнении с предшественниками. Время покажет, самонадеянна она или все же сделала правильный расчет.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿. ﻿

Источник: 9to5mac