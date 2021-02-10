Первая бюджетная раскладушка? Tecno представила смартфон – Tecno Phantom V Flip с необычным дизайном

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Поражающая цена. Притягивающий дизайн

После нескольких недель слухов и намеков компания Tecno наконец-то выпустила свой первый гибкий смартфон Tecno Phantom V Flip 5G. В отличие от большинства раскладывающихся телефонов, этот нацелен на средний ценовой диапазон, но он все еще имеет много вычурных функций, которые можно было бы ожидать от действительно дорогого раскладывающегося телефона.

В дизайне бренд черпает вдохновение из космоса: круглый экран обложки, известный как "Планета" и интегрированный модуль камеры, изображающий "Пояс астероидов". На задней панели бренд использовал премиальную классическую кожу с рисунком (веганская кожа).

Дисплей обложки смартфона имеет диагональ 1,32 дюйма с разрешением AMOLED-панели 466 x 466 пикселей. Внутри телефон оснащен 6,9-дюймовым гибким LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ (1080 x 2460 пикселей), соотношением сторон 20,5:9, пиковой яркостью 1000 нит и частотой обновления до 120 Гц. Бренд утверждает, что даже после 200 тысяч сгибов дисплей останется практически без складок.

Одной из его достопримечательностей является система камер 64 Мп (основная) + 13 Мп (сверхширокоугольная). Звездой шоу является основная камера со сверхчувствительным сенсором RGBW разрешением 64 Мп, которое может похвастаться 60% увеличением поглощения света, снижением уровня шума и повышенной точностью цветопередачи благодаря формату пикселей RGBW. Фронтальная камера с двойной вспышкой и автофокусом на 32 Мп меняет правила игры для любителей селфи. Она может похвастаться первым в индустрии фронтальным фонариком в раскладном телефоне, что обеспечивает идеальное освещение для селфи даже в условиях низкой освещенности. Автоматическая фокусировка камеры обеспечивает точное отслеживание объекта съемки для создания четких и детализированных селфи и видеоблогов.

Система FreeCam позволяет пользователям исследовать творческие ракурсы и делать уникальные снимки. Благодаря стабильности под любым углом 30-150˚, он идеально подходит для групповых снимков, селфи на заднюю камеру и съемки под низким углом. Кроме того, вы можете управлять камерой с помощью жестов и голосовых команд, поэтому вам не нужно прикасаться к ней во время съемки.

Что касается производительности, то Phantom V Flip 5G оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 8050 5G.

Кроме того, устройство обладает аккумулятором емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, которая обещает заполнить 33% заряда всего за 10 минут. Phantom V Flip обеспечит разные варианты подключения, включая Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3 и 5G с поддержкой 14 разных диапазонов 5G.

Кроме того, Tecno обещает вскоре выпустить ароматизированные защитные чехлы для Phantom V Flip 5G. По словам бренда, чехол содержать ароматические микрокапсулы в процессе производства кожи, с ароматом, медленно высвобождающимся под давлением, нагреванием от трения или естественной диффузией. Аромат может сохраняться более года при обычных условиях использования. Будет доступен в трех ароматах: "Роза", "Морской берег" или "Одеколон".

Смартфон доступен в черном и фиолетовом цвете. Phantom V Flip 5G будет выпущен в Индии первым, и цена раннего заказа на Phantom V Flip 5G в Индии будет составлять 49 999 индийских рупий (598 долларов США).

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Источник: gsmarena